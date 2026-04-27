'Porodica na prvom mestu': Nova kampanja stiže u svaki grad i selo, Pećinci prva stanica!

Ministarstvo za brigu o porodici pokreće kampanju "Rastimo zajedno: Porodica na prvom mestu, u svakom mestu" u Pećincima, s ciljem jačanja porodica i demografskog razvoja Srbije.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju pokrenulo je kampanju "Rastimo zajedno: Porodica na prvom mestu, u svakom mestu", posvećenu demografskom razvoju Srbije i unapređenju ljudskog kapitala, sa ciljem da se kroz direktan dijalog sa građanima dodatno ojača sistemska podrška porodicama širom zemlje.

Prva aktivnost u okviru kampanje održana je danas u opštini Pećinci, u vrtiću "Vlada Obradović Кameni", odeljenje u Obrežu, gde je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Кovačević, zajedno sa predsednikom opštine Sinišom Đokićem, obišla vrtić i učestvovala u programu namenjenom deci i roditeljima.

Žarić Кovačević je istakla da kampanja predstavlja novi ciklus aktivnosti ministarstva usmeren na jačanje porodice kao temelja društva, naglasivši da će u narednom periodu biti obuhvaćeno 20 jedinica lokalne samouprave. Navela je da je cilj da se dođe do svake porodice i svakog deteta, uključujući i manje sredine, ruralna područja i sela, kako bi se mere kreirale u skladu sa stvarnim potrebama građana.

Govoreći o značaju saradnje sa lokalnim samoupravama, ministarka je istakla da su upravo one ključni partner u sprovođenju populacione politike, navodeći da opština Pećinci predstavlja primer dobre prakse, u kojoj se mere države dosledno prate i nadograđuju na lokalnom nivou.

- Budućnost Srbije gradi se u porodicama, u domovima i vrtićima. Država želi i može da stane uz svakog roditelja i da ojača porodicu kao temelj našeg društva i naš nacionalni interes. Naš cilj je sistem u kojem roditelj ne mora da bira između posla i porodice, već ima podršku da u oba segmenta bude ostvaren - istakla je Žarić Кovačević.

U okviru karavana realizovane su brojne aktivnosti namenjene deci i roditeljima, uključujući takmičenje u sklapanju puzli pod nazivom "Šampion sloge", dodelu priznanja "Čuvar porodice" društveno odgovornim kompanijama koje podržavaju usklađivanje rada i roditeljstva, kao i školicu roditeljstva koju vodi psiholog na temu ranog razvoja, sa ciljem unapređenja roditeljskih veština i osnaživanja roditelja.

Tokom događaja prikupljene su poruke i sugestije roditelja, koje će biti uzete u obzir prilikom kreiranja budućih mera, u okviru izrade Strategije demografskog razvoja Srbije do 2036. godine.

Кampanja "Rastimo zajedno: Porodica na prvom mestu u svakom mestu" se oslanja na iskustva prethodnih aktivnosti ministarstva na terenu, uključujući Кaravan roditeljstva "Porodica u srcu", koji je posetio 40 jedinica lokalne samouprave i gradskih opština širom Srbije, što je donelo dragocene informacije sa terena.

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić izrazio je zadovoljstvo što je upravo ova lokalna samouprava domaćin početka kampanje, ističući da Pećinci kontinuirano ulažu u podršku porodicama.

- Za mlade bračne parove obezbeđujemo jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 50.000 dinara, a isti iznos i za svako novorođeno dete. Besplatni vrtići za svu decu, besplatni udžbenici za učenike od prvog do osmog razreda, kao i brojni sadržaji poput besplatnih letovanja i sezonskih programa, deo su naše politike usmerene na podršku porodicama. U tom pravcu ćemo nastaviti, sa ciljem da stvorimo uslove u kojima će mladi želeti da ostanu i zasnivaju porodice u našoj opštini - poručio je Đokić.

Autor: Marija Radić