PRONAĐENA ANĐELA (37) KOJA JE NESTALA U BEOGRADU! Devojke je prepoznale i zaustavile u centru, pričala sa snajkom na VIDEO poziv

Anđela Mihajlović koja je nestala u petak u Beogradu, pronađena je živa i zdrava, saznaje Blic. Nju su pre nekoliko trenutaka pokupili brat i majka u Ulici kneza Miloša i odvezli u policijsku stanicu.

Ovu vest potvrdila je za "Blic" njena snajka, koja je pričala s njom preko video poziva kada su je dve devojke prepoznale na ulici i pružile joj pomoć.

- Anđela je pronađena u Ulici kneza Miloša. Dve devojke su je prepoznale i zaustavile, a onda su uspele da dođu do mog kontakta i da me pozovu. Pričala sam preko video poziva sa Anđelom, bila je bosa, ali lepo smo pričale. Rekla sam joj da se ne mrda od tih devojaka. Rekla je da će me poslušati i da će mi naknadno ispričati šta se dešavalo poslednjih dana. Brat i majka su je upravo pokupili i zajedno du otišli u policijsku stanicu - potvrdila je njena snajka za "Blic".

Podsetimo, nestanak Anđele Mihajlović prijavljen je juče policiji, nakon što se danima nije javljala članovima porodice.

Ona je u četvrtak došla iz Beča u Beograd, međutim, od tada se nije javila nijednom članu porodice, dok je danas poslednji put viđena na Zelenom vencu.

Nju je poslednji video vozač autobusa na stajalištu Zeleni venac kada je krenula ka Ulici kneza Miloša.

Autor: A.A.