PRONAĐENA DEVOJKA (37) KOJA JE NESTALA U BEOGRADU! U gradu je prepoznali i zaustavili, pričala sa snajkom na VIDEO poziv

A. M. koja je nestala u petak u Beogradu, pronađena je živa i zdrava, piše Blic. Nju su pre nekoliko trenutaka pokupili brat i majka u Ulici kneza Miloša i odvezli u policijsku stanicu.

Ovu vest potvrdila njena snajka, koja je pričala s njom preko video poziva kada su je dve devojke prepoznale na ulici i pružile joj pomoć.

- Ona je pronađena u Ulici kneza Miloša. Dve devojke su je prepoznale i zaustavile, a onda su uspele da dođu do mog kontakta i da me pozovu. Pričala sam preko video poziva sa njom, bila je bosa, ali lepo smo pričale. Rekla sam joj da se ne mrda od tih devojaka. Rekla je da će me poslušati i da će mi naknadno ispričati šta se dešavalo poslednjih dana. Brat i majka su je upravo pokupili i zajedno du otišli u policijsku stanicu - potvrdila je njena snajka.

Podsetimo, nestanak A. M. prijavljen je juče policiji, nakon što se danima nije javljala članovima porodice.

Ona je u četvrtak došla iz Beča u Beograd, međutim, od tada se nije javila nijednom članu porodice, dok je danas poslednji put viđena na Zelenom vencu.

Nju je poslednji video vozač autobusa na stajalištu Zeleni venac kada je krenula ka Ulici kneza Miloša.

Kod sebe nema telefon, novčanik ni lične stvari.

