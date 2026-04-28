Dačić u Nišu: Saradnja sa Srpsko-ruskim humanitarnim centrom doprinela efikasnijem reagovanju u vanrednim situacijama (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas, tokom posete Srpsko-ruskom humanitarnom centru (SRHC) u Nišu, na Danima otvorenih vrata povodom 14 godina od osnivanja, da je saradnja srpskih vatrogasno-spasilačkih timova i pripadnika ovog centra doprinela efikasnijem reagovanju u vanrednim situacijama koje su proteklih godina pogodile Srbiju i kao i da bi se mogla unaprediti u okviru priprema za specijalizovanu izložbu „EXPO 2027“.

Podsetivši da je u prethodnom mandatu sa tadašnjim ruskim ministrom za vanredne situacije Sergejem Šojguom otvorio ovaj centar, ministar je istakao da je SRHC tokom vanrednih situacija obezbeđivao opremu i tehničku podršku, kao i da su obučeni pripadnici ovog centra bili angažovani kao podrška profesionalnim jedinicama i dobrovoljnim vatrogascima što je doprinelo efikasnijem reagovanju.

Dodao je i da su ruski spasilački timovi među prvima pritekli u pomoć tokom katastrofalnih poplava u Obrenovcu, 2014. godine, učestvujući u evakuaciji stanovništva zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Dačić je ukazao i da se važan deo saradnje sa SRHC odnosni na obuku pripadnika Sektora za vanredne situacije, u zemlji i inostranstvu.



„Posebno je važno što Centar raspolaže trenažnim objektima i poligonima koji, mislim, da ne postoji u našem okruženju. Daje priliku da u realnom prostoru i vremenu da sagledaju sa kojim se sve problemima susreću prilikom procesa spasavanja ljudi i njihove imovine. Upravo ti kapaciteti pomažu mentorima Sektora za vanredne situacije za obuku novih vatrogasaca-spasilaca koji ulaze u sistem, ali i pripadnika koji su već u službi, kroz različite nivoe i oblike usavršavanja“, istakao je ministar i dodao da je podrška ovog centra doprinela da Sektora za vanredne situacije postane jedna od najsnažnijih službi u Evropi.

Ministar je precizirao da je jedina namena ovog centra spasavanje života u vanrednim situacijama, negirajući suprotne navode i istakao da je upravo broj spasenih ljudi, kojih je u prošloj godini bilo 1.492, najveća vrednost rada spasilačkih službi.

Govoreći o saradnji MUP i SRHC u narednom periodu, ministar je naveo da se u okviru priprema za „EXPO 2027“ razmatra obuka volontera u Centru, pre svega u oblasti pružanja prve pomoći i protivpožarne zaštite.

Autor: Marija Radić