Ruka Svetog Nektarija uskoro stiže u crkvu blizu Beograda: Mošti velikog svetitelja biće izložene 2 dana

U Rumunsku pravoslavnu crkvu u Glogonju, kod Pančeva, stižu mošti Svetog Nektarija Eginskog.

Leva ruka Svetog Nektarija stiže u crkvu 8. maja u 18 sati.

Mošti će biti izložene 9. i 10. maja.

Sveti Nektarije živeo je krajem 19. i početkom 20. veka. Bio je episkop pentapoljski u Aleksandrijskoj patrijaršiji. Nakon mnogobrojnih kleveta, zbog skromnog i svetog držanja, prešao je u Grčku, gde je bio upravnik jedne visoke bogoslovske škole.

Osnovao je manastir Presvete Trojice na Egini, u kojem se do smrti podvizavao i u kojem se danas nalaze njegove mošti. Upokojio se 1920. godine.

Jedan je od najpoštovanijih svetitelja i čudotvoraca u pravoslavlju.

Delovi moštiju ovog svetitelja, osim u Egini, rasute su širom pravoslavnog sveta, a crkva koja ih ima smatra to za zaista veliku blagodat.

Kod nas se, pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, čuvaju u manastiru Rakovica.

Dobio ih je na dar prilikom jedne posete Grčkoj pravoslavnoj crkvi patrijarh German. Po pravilu, iznose se 22. novembra, na dan svetog Nektarija, kada se čita akatist svetitelju i kad se oko njegovih moštiju sakupljaju teški bolesnici.

