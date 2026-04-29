PREDSTAVLJENO PETO IZDANJE ČUVENOG GASTRONOMSKOG VODIČA! Labović: Gastronomija među ključnim motivima dolaska turista u Srbiju

Izvor: Pink.rs, Foto: TOS/Jelena Vučinić ||

Ugledni gastronomski vodič „Gault&Millau”, u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije (TOS), predstavio je sinoć peto izdanje za Srbiju na svečanosti održanoj u Beogradu, na kojoj su uručena priznanja najistaknutijim restoranima i profesionalcima u oblasti gastronomije.

Novo izdanje vodiča za 2026. obuhvata 141 restoran iz svih delova Srbije, kao i 131 „POP” lokaciju, čime se potvrđuje kontinuirani razvoj domaće gastronomske scene i njen sve veći značaj u ukupnoj turističkoj ponudi zemlje.

Direktorka TOS-a Marija Labović istakla je da gastronomija zauzima važno mesto u predstavljanju Srbije kao turističke destinacije.

-Naša istraživanja pokazuju da je gastronomija među pet ključnih motiva dolaska inostranih turista u Srbiju, ali i među tri najpozitivnija utiska koja iz naše zemlje ponesu. Kroz lokalne proizvode, vina, rakije, recepte koji se čuvaju generacijama, ali i savremena kulinarska tumačenja tradicije, Srbija se predstavlja kao destinacija autentičnih ukusa i doživljaja koji se pamte - rekla je Labović i dodala:

-Uverena sam da će gastronomija imati važno mesto i u predstavljanju naše zemlje na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi “EXPO 2027”.

Direktorka vodiča za Srbiju Mira Šemić ocenila je da domaća gastronomska scena beleži snažan napredak.

-U proteklih pet godina vidimo izuzetan razvoj, od kvaliteta jela do načina serviranja. Srpsko kulinarstvo, vinarstvo i proizvodnja rakije idu velikim koracima napred - istakla je Šemić.

Pomoćnica ministra turizma i omladine Višnja Rakić čestitala je dobitnicima priznanja i ukazala na sve veću vidljivost ugostiteljske ponude Srbije na međunarodnoj turističkoj mapi.

Turistička organizacija Srbije nastaviće da promoviše gastronomiju kao jedan od važnih turističkih proizvoda naše zemlje, zajedno sa vinskim turizmom, kulturnim nasleđem, prirodom i manifestacijama, sa ciljem da Srbija bude prepoznata kao destinacija autentičnih i kvalitetnih doživljaja.

