DAČIĆ U RADNOJ POSETI INTERPOLU U LIONU: Razgovori o borbi protiv kriminala i otvaranju biroa u Beogradu

Ministar Ivica Dačić boravi u radnoj poseti Interpolu u Lionu, gde će sa generalnim sekretarom razgovarati o jačanju saradnje u borbi protiv međunarodnog kriminala i otvaranju regionalnog biroa Interpola u Beogradu.

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić boraviće 30. aprila 2026. godine u radnoj poseti Interpolu u Lionu, u Francuskoj.

Tokom posete, ministar Dačić sastaće se sa generalnim sekretarom Interpola Valdesi Urkizom, sa kojim će razgovarati o unapređenju saradnje u oblasti borbe protiv međunarodnog kriminala i jačanju bezbednosnih mehanizama, kao i o otvaranju regionalnog biroa Interpola u Beogradu.

Autor: Jovana Nerić