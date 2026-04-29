AKTUELNO

Društvo

DAČIĆ U RADNOJ POSETI INTERPOLU U LIONU: Razgovori o borbi protiv kriminala i otvaranju biroa u Beogradu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Ministar Ivica Dačić boravi u radnoj poseti Interpolu u Lionu, gde će sa generalnim sekretarom razgovarati o jačanju saradnje u borbi protiv međunarodnog kriminala i otvaranju regionalnog biroa Interpola u Beogradu.

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić boraviće 30. aprila 2026. godine u radnoj poseti Interpolu u Lionu, u Francuskoj.

Tokom posete, ministar Dačić sastaće se sa generalnim sekretarom Interpola Valdesi Urkizom, sa kojim će razgovarati o unapređenju saradnje u oblasti borbe protiv međunarodnog kriminala i jačanju bezbednosnih mehanizama, kao i o otvaranju regionalnog biroa Interpola u Beogradu.

Autor: Jovana Nerić

#Interpol

#Ivica Dačić

#Lion

#borba protiv kriminala

#otvaranje biroa

POVEZANE VESTI

Politika

Dačić u istorijskoj poseti Maliju: Posle četvrt veka otvara se novo poglavlje srpsko-malijskih odnosa

Politika

Dačić: Srbija ostaje pouzdan partner EU u zaštiti granica i borbi protiv organizovanog kriminala

Politika

TAČNO U 10 SATI: Vučić se sastaje sa generalnim sekretarom Međunarodnog biroa za izložbe

Politika

TAČNO U 10 SATI: Predsednik Vučić sa generalnim sekretarom Međunarodnog biroa za izložbe Kerkenzesom

Politika

Dačić u Atini: Srbija kooperativan partner u borbi protiv organizovanog kriminala u svetu

Hronika

'Jačanje policijske saradnje obostrani interes': Dačić sa delegacijom Biroa javne bezbednosti Šenžena