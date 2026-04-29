'ŽIVELO BEZBEDNO I ZDRAVO RADNO MESTO' Ministarka Đurđević Stamenkovski uručila nagrade poslodavcima u Srbiji (VIDEO)

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski uručila je nacionalna priznanja privrednicima povodom Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu, ističući važnost sigurnih uslova rada i zaštite radnika u Srbiji.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je, povodom "28. aprila", Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu i Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, privrednicima koji su se isticali u očuvanju bezbednosti i zdravlja na radu, uručila nacionalna priznanja.

- Rad mora biti siguran i bezbedan. Dodelila sam nacionalna priznanja privrednicima, koji poštuju najviše standarde bezbednosti i zdravlja na radu. Na svečanoj ceremoniji u prostorijama EXPO2027 imali smo priliku da pogledamo i izložbu Muzeja rudarstva iz Bora, pokaznu vežbu zaštite na radu i da odamo poštu onima koji su izgubili svoje živote na radnom mestu - navela je.

O dobitnicima

- Dobitnici, hvala vam na tome što ste se prijavili u ovoj godini više nego ikada. Najveći broj prijavljenih zabeležili smo upravo 2022. godine, što pokazuje da smo uspeli da vas zainteresujemo da se uključite u sve ove aktivnosti koje ministarstvo sprovodi. Hvala vama, poslodavcima, što ste imali sluha i što ste znali da je samozadovoljan, siguran, bezbedan i zdrav radnik onaj koji treba da donese istu takvu sigurnost i sve te vrednosti i vašim kompanijama. Mi moramo da shvatimo da svi mi brinemo o nečijim najmilijima. Ključni zadatak i cilj zašto ovo sve radimo jeste da bismo bili sigurni da će se nečiji očevi, majke, sinovi, kćeri, sestre i braća vratiti kući živi, zdravi i bezbedni. Nagradili smo, pre svega, rad: siguran, bezbedan i zdrav. Živeo rad i živela Srbija!

