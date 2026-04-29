SAD produžile rok za prodaju imovine Lukoila do 30. maja

Američko Ministarstvo finansija produžilo je danas rok energetskim kompanijama za sklapanje ugovora o kupovini međunarodne imovine ruskog naftnog giganta Lukoila, objavljeno je na zvaničnom veb-sajtu ministarstva.

Novi rok za finalizaciju pregovora pomeren je sa prvobitnog 1. maja na 30. maj, prenosi Rojters.

Peti produžetak pod pritiskom sankcija

Ovo je već peti put da administracija u Vašingtonu pomera ključne datume od oktobra prošle godine, kada su uvedene oštre sankcije Lukoilu i državnoj kompaniji Rosnjeft. Razlog za sankcije je ključna uloga koju prihodi ovih kompanija igraju u finansiranju rata u Ukrajini.

Ugrožena imovina vredna 22 milijarde dolara

U februaru ove godine, Trampova administracija je dodatno usporila proces prodaje međunarodnog portfolija Lukoila, čija se vrednost procenjuje na oko 22 milijarde dolara. Ovaj potez je deo širih napora da se izvrši pritisak na Moskvu u okviru mirovnih pregovora o Ukrajini.

Sankcije su primorale drugog najvećeg ruskog proizvođača nafte na rasprodaju imovine širom sveta, uključujući:

- Naftna polja.

- Rafinerije.

Mreže benzinskih pumpi, koje se protežu od Iraka pa sve do Finske.

Stroga pravila i zamrznuti računi

Pravila koja su nametnule SAD su izuzetno restriktivna. Svaki potencijalni dogovor mora osigurati da Lukoil ne primi nikakvu uplatu unapred. Sav prihod od eventualne prodaje mora biti uplaćen na poseban, zamrznuti račun pod direktnom jurisdikcijom SAD.

Pored toga, sve transakcije zahtevaju konačno i eksplicitno odobrenje Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija, što dodatno komplikuje i usporava ceo proces.

Autor: D.S.