3 skrivene lokacije u Srbiji za Prvi maj koje još nisu preplavljene turistima: A priroda doslovno ostavlja bez daha

Ako želite da pobegnete od gužve za Prvi maj i provedete dan u prirodi bez buke i mase ljudi, Srbija krije mnogo manje poznatih, ali spektakularnih mesta. Za razliku od Zlatibora ili Fruške gore, ove lokacije su i dalje mirne, autentične i idealne za pravi izlet u prirodi.

1. Košaninova jezera (planina Radočelo)

Duboko u šumama planine Radočelo nalaze se Košaninova jezera – jedno od najneobičnijih mesta u Srbiji. Ova jezera su posebna po tome što iz vode izviru busenovi trave, što stvara gotovo nestvaran pejzaž.



Ovo mesto je dugo bilo poznato samo lokalnom stanovništvu i planinarima, pa je i danas relativno mirno. Idealno je za one koji žele potpuni beg u prirodu, piknik bez gužve i fotografije koje izgledaju kao sa razglednice.

2. Kanjon reke Vratne i kamene kapije

Na istoku Srbije krije se pravo prirodno čudo – kanjon reke Vratne sa tri ogromne kamene kapije. Ove prirodne formacije nastale su urušavanjem pećina i predstavljaju jedinstven prizor u regionu.



Zbog malo teže pristupačnosti, ovo mesto nije masovno posećeno, što ga čini savršenim za avanturiste i ljubitelje netaknute prirode. Šetnja kroz kanjon i pogled na kamene lukove ostavljaju bez daha.

3. Krupajsko vrelo

Jedno od najlepših, ali i dalje nedovoljno eksponiranih mesta je Krupajsko vrelo. Njegova tirkizna voda i mirno okruženje često podsećaju na egzotične destinacije.



Okruženo zelenilom i planinama, ovo vrelo je idealno za opušten izlet, roštilj i uživanje u prirodi. Za razliku od popularnijih lokacija, ovde i dalje možete pronaći mir i tišinu, čak i za praznike.

Autor: D.Bošković