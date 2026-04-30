ŠTA SE DEŠAVA SA DUŠOM NEROĐENOG DETETA? Vladika SPC dao odgovor koji je svakoj majci melem na najtežu ranu (VIDEO)

Postoje pitanja na koja nauka ne daje utehu, a svakodnevica nema odgovor. Jedno od njih tiče se onoga što mnoge majke i porodice tiho nose u sebi - šta se dešava sa dušom deteta koje nikada nije stiglo da udahne prvi vazduh? Upravo na to pitanje osvrnuo se vladika Grigorije, nudeći odgovor koji ne pripada samo teologiji, već i duboko ljudskoj potrebi za smislom, nadom i verom.

Sudbina duše nerođenog deteta u Božjem naručju

U svetu u kojem se gubitak često meri onim što je vidljivo, bol zbog nerođenog deteta ostaje tiha, gotovo neizgovorena tuga. Nema uspomena u klasičnom smislu, nema fotografija, prvih koraka ni izgovorenih reči, ali postoji nešto što roditelji nepogrešivo osećaju: postojanje.

Upravo tu dimenziju postojanja prepoznaje i crkveno učenje. Kako kaže vladika Grigorije, svaka duša, bez izuzetka, ide u naručje Božije. Ali kada je reč o nerođenoj deci, njegov odgovor nosi posebnu toplinu i uverenje - da ta duša, samim tim što je zaživela, već pripada Bogu.

„Šta se dešava sa dušom nerođenog deteta? Svaka duša ide u naručje Božije. A ja bih rekao, pogotovu duša nerođenog deteta, jer ono je samim tim što je zaživelo, rođeno u Bogu“, poručuje on.

Život koji ne prestaje

Ova misao otvara jednu dublju perspektivu - da život ne počinje rođenjem, niti se završava smrću. U pravoslavnoj veri, život je dar koji dolazi od Boga i vraća se njemu. U tom smislu, čak i najkraći oblik postojanja ima večni značaj.

Za roditelje koji su prošli kroz gubitak, ovakve reči mogu biti uteha. Ne kao objašnjenje zašto se nešto dogodilo, već kao tiho uverenje da njihovo dete nije nestalo - već postoji, samo na drugačiji način.

Vera kao odgovor tamo gde reči prestaju

U trenucima kada razum zastane, vera često preuzima ulogu vodiča. Ona ne briše bol, ali ga oblikuje tako da može da se nosi. Ideja da nerođeno dete „ide pravo u naručje Božije“ ne pokušava da racionalizuje gubitak - već da mu da smisao.

U tom smislu, ova poruka nije samo teološka tvrdnja, već i duboko emotivna istina za mnoge ljude. Ona govori o Bogu koji ne pravi razliku između dugog i kratkog života, između onih koji su hodali ovim svetom i onih koji su ga samo dotakli.

Možda je upravo u toj jednostavnosti i snaga ove misli - u veri da ništa što je jednom zaživelo ne nestaje. Da svaki početak, ma koliko kratak bio, ima svoje mesto u večnosti.

I zato, iako odgovor na pitanje „zašto“ često izostaje, postoji odgovor na ono važnije: gde je sada? Prema rečima vladike Grigorija - u Božjem naručju.

Za mnoge, to je dovoljno da bol dobije drugačiji oblik. Ne manji, ali podnošljiviji. Ne objašnjen, ali osmišljen.

Autor: D.Bošković