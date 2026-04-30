Svetinja u bolnici: Mošti Svetog Nektarija Eginskog donete u KBC 'Dr Dragiša Mišović'

U okviru projekta "Molitva kao lek" Misionarske delatnosti pri Hramu Svetog Save, a po blagoslovu patrijarha Porfirija, mošti Svetog Nektarija Eginskog su protojerej-stavrofor Dimitrije Kasapis i Ivana Jelić doneli u KBC "Dr Dragiša Mišović".

U ovoj bolnici gde se svakodnevno vodi teška i i uporna borba za očuvanje ljudskih života, zahvaljujući srdačnoj dobrodošlici prof. dr Vladimira Đukića, direktora, Ass. dr Predraga Savića, zamenika direktora, glavne sestre bolnice, kao i celokupne uprave, omogućen je ovaj blagosloveni susret svetinje i onih kojima je uteha najpotrebnija.

Nakon molitve, otac Dimitrije se okupljenima obratio nadahnutom besedom, podsećaju da vera ne uklanja uvek bol, ali daje snagu da se on podnese sa nadom i mirom.

Veliki broj lekara, medicinskih sestara, medicinskog i ostalog osoblja, zajedno sa bolesnicima, sa pobožnošću je pristupio da celiva svete mošti i primi blagoslov. Molitveno je prisustvovao i otac Aleksandar Petrović, duhovnik ove ustanove.

Obilazak je obuhvatio oba dela bolnice, i blok A i blok B, a prisustvo mira, utehe i tihe radosti je bilo gotovo opipljivo.

Bio je ovo duboko dirljiv susret, susret gde su se sjedinili trud medicine i snaga molitve, podsećajući da čovek istinski ozdravlja onda kada se, uz lečenje tela, neguje i isceljuje duša.

Autor: D.Bošković