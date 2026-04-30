'TO JE ČIST KANCER' Nautricionista za Pink UPOZORAVA pred Prvi maj: Ovo je jedini PRAVILAN način konzumiranja roštilja (VIDEO)

Prvi maj je u Srbiji više od praznika. To je dan kada se roštilj ne gasi, a druženje u prirodi nema cenu. Međutim, kako se pravilno roštilj priprema, i da li tolika količina mesa može da ugrozi naše zdravlje? O svemu tome, za TV Pink i Novo jutro, govorila je nutricionista Milka Raičević.

-Imaju dva apekta gledanja, koliko je našem telu roštilj potreban. Imamo to druženje, izlazak, druženje. Svako će se potruditi da na trpezi pripremi nešto nalik roštilju. Njega ima tokom cele godine, pljeskavice, kobasice, slaninu... Svuda je to na meniju. Ima ljudi koji ovo treba da shvate ozbiljno. Ima zdrav način jedenja roštilja. Dakle, kada je priprema u pitanju, mora se voditi računa. Odabir mesa je prvenstveno bitan. Moramo da znamo šta uzimamo. Po zdravlju... Prvo ide riba, pa ćuretina, piletina... Ono što je prioritet zdrvalju to je jagnjetina, teletina... Meso. Moramo da brinemo i o uglju. Jer ne sme roštilj da bude prepečen, ili nešto na njemu da bude crno. Jer to jeste kancer. Ako stalno to uzimate, imaćete problem sa zdravljem - rekla je Raičević.

- Kvalitet mesa je važan, postoji i određena debljina. Nije isto kada kupite šnicle, i kada ih vi same sečete. Najbitnije je da roštilj bude zdrav. Uzmite marinadu. Ona treba da bude sa ruznarinom, pa može da bude beli luk, peršun, celer, biber, maslinovo ulje... I kada se to termički pripremi, to se premaže... - rekla je ona.

Roštilj je zdrav ako ispoštujete ove načine prupreme, rekla je potom Raičević.

Autor: D.Bošković