IZ MINUSA U PLUS, IZ KABANICE POD SUNCOBRAN! Ovo je definitivna prognoza za Prvi maj (VIDEO)

Iako je toplije i stabilnije vreme obeležilo prethodne nedelje u Srbiji, kraj aprila i početak maja donose neočekivan obrt koji se retko javlja u ovom periodu godine. Već od danas stižu svežija jutra i večeri, pa će laganija garderoba morati da ustupi mesto toplijim slojevima.

Meteorolog Đorđe Đurić istakao je za TV Pink da danas snega ima u svim planinskim predelima. I da će, nažalost, tek padati u toku dana.

- Do jutra se na sreću smiruju padavine. Najkasnije se povlače sa juga Srbije, tako da će maj možda osvanuti snežan. Što se tiče uranka, bitno je da se dobro obučete, jer će biti koji stepen iznad nule, kao početak septembra. Preko dana, na sreću, stiže otopljenje. Temperatura će biti oko 15-ak stepeni, Vojvodina oko 18. Uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko planinskim predelima - rekao je meteorolog.

Trebaće nam i suncobrani i košobrani, dodao je on.

- Od vinekda nam se vraća prolećno vreme, biće do 16 stepeni. Posle toga, ide period nestabilnosti, biće pljuskova, grmljavina, ali lokalnog karaktera - napomenuo je meteorolog.

Autor: D.Bošković