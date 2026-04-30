PINK.RS SAZNAJE! DAJU 500 EVRA ZA SVAKI PREĐENI KILOMETAR?! Na internetu osvanule ŠOK TVRDNJE: Voze u kontra smeru zbog izazova?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Za samo 24 sata u Srbiji registrovano je više od 5 vožnji u kontra smeru, gde su nažalost izgubljena 4 mlada života.

Mirko Koković  pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) kaže za TV Pink da je pojava vožnje u suprotnom smeru na autoputu prisutna već 3 godine na putevima Srbije.

- Da li Google mapa može da nas navede na kontra smer je teoretski moguće, međutim, pad konventracije, vožnja pod dejstvom psihokativnih supstanci, alkohola... Sve je moguće. Vožač koji uđe u kontra smer i vozi 130 na sat, to je jasno da je svesna namera. Takva namera je poput terorističkog napada. Autoput ima najveći nivo bezbednosti, trake su odvojene fizički, tu su i znaci... Dakle, znak nas obaveštava da smo u kontra smeru. Imamo oko 66 naplatnih rampi, na svakoj izlivnoj traci postoji znak da je kontra smer. Dimenzije su ogromne, on je fluroscentan, nemoguće je da ga ne vidite. Apelujemo na mlade da ne rade na tim izazovima, jer to je zaista skandalozno - rekao je Koković.

500 evra za svaki pređeni kilometar u kontra smeru

S obzirom da smo, posle nezgode gde je stradalo 4 lica, jedno je u kritičnom stanju, mi smo u roku od dva dana imali 5 ili više situacija, što nam može dodatno podgrejati sumnje da se radi o jednom internet izazovu, objasnio je Koković.

