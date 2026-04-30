Pojavila se nova TOP DESTINACIJA za kupovinu stana na moru: Cene su bukvalno smešne

Za 79.900 evra moguće je kupiti apartman od oko 55 kvadrata sa jednom spavaćom sobom u zgradi sa liftom, u neposrednoj blizini marine i na prvoj liniji plaže u mestu Almerimar u Španiji.

U odnosu na beogradske cene kvadrata nekretnine na moru postaju sve zaniljivije i pritupačnije. Nakon pomame za stanovima u Grčkoj na moru i u Italiji, sada je na red došla Španija. Dok cene kvadrata na Kosta del Solu izmiču kontroli, jedno špansko primorsko mesto nudi izvanrednu priliku za kupce.

Upoznajte Almerimar, mediteransku oazu gde aktivna ponuda stanova počinje već od 105.000 evra, a investicioni prinos probija granice isplativosti. Sa prosečnom cenom od 1.191 evro po kvadratu u martu 2026. godine, Almerimar, obalno naselje opštine El Ehido u provinciji Almerija, trenutno gotovo da nema konkurenciju na španskoj obali.

Poređenja radi, Malaga stabilno drži prosek od 4.737 evra, dok je Alikante na 2.435 evra. Ovo atraktivno mesto nudi 330 sunčanih dana godišnje, plaže koje su okrenute prema jugu i nikada nisu u senci, impresivnu marinu sa više od hiljadu vezova i profesionalne golf terene. Godinama je provincija Almerija bila u senci Kosta del Sola, ali upravo taj nedostatak pritiska stranog kapitala omogućio je da cene ostanu u domašaju prosečnog kupca.

Stan na moru ispod 100.000 evra

Aktuelni oglasi sa portala Indomio.es potvrđuju da Almerimar još uvek nudi ono što je na većini obale nestalo pre više od decenije

Za 79.900 evra moguće je kupiti apartman od oko 55 kvadrata sa jednom spavaćom sobom u zgradi sa liftom, u neposrednoj blizini marine i na prvoj liniji plaže. Kompleksi u ovom cenovnom rangu često uključuju bazen, sportske terene i privatni parking što dodatno povećava atraktivnost za izdavanje.

U segmentu oko 105.000 evra pojavljuju se veći stanovi iz portfolija investicionih fondova, poput dvosobnog stana od 87 kvadrata, koji nude izuzetno povoljan odnos cene i površine uz specifične modele kupovine.

Za 119.900 evra dostupni su stanovi od oko 77 kvadrata u mirnijim zonama poput Velas Blancas, sa privatnim terasama i direktnim pristupom bazenu što je format koji se najlakše izdaje tokom cele godine.

Budžet od oko 130.000 evra već otvara ponudu stanova od 80 do 90 kvadrata sa velikim terasama i pogledom na more, potpuno opremljenih i spremnih za korišćenje ili izdavanje.

Menjaja se status tržišta

Zašto Almerimar još uvek nije preskup i zašto se to ubrzano menja. Za razliku od razvikanih destinacija, Almerimar je godinama bio van fokusa velikih investitora. Upravo taj izostanak pritiska kapitala omogućio je da cene ostanu na nivou dostupnom širem krugu kupaca.

Istovremeno, infrastruktura je već razvijena. Više od 330 sunčanih dana godišnje, južno orijentisane plaže bez senke, marina sa preko 1.000 vezova i uređeni golf tereni čine ovo mesto potpuno formiranom destinacijom

Upravo taj spoj razvijene infrastrukture i niskih cena predstavlja ključni razlog zašto Almerimar ulazi u sledeću fazu rasta

Kako kupuju državljani Srbije

Kupovina nekretnine u Španiji za državljane Srbije je administrativno jednostavna i bez posebnih ograničenja.

Osnovni korak je dobijanje NIE broja, poreskog identifikacionog broja koji je neophodan za sve pravne i finansijske transakcije. Dodatni troškovi kupovine kreću se između 10 i 13 odsto i uključuju poreze, notarske usluge i agencijsku proviziju.

Važno je naglasiti da kupovina nekretnine ne podrazumeva automatsko pravo boravka. Građani Srbije mogu boraviti u Šengen zoni do 90 dana u okviru perioda od 180 dana.

Almerimar se u ovom trenutku izdvaja kao retko tržište na Mediteranu gde se još uvek može kupiti stan uz more po ceni koja ima realan prostor za rast, uz istovremeno iznadprosečan prinos od izdavanja.

Tržište u Almerimaru više nije statično već ulazi u fazu ubrzanog rasta. U 2026 godini beleži se međugodišnje povećanje cena od 15,5 odsto, dok je ponuda dodatno ograničena činjenicom da novi projekti neće biti završeni pre 2027.

Istovremeno, prinosi od izdavanja ostaju iznad proseka španskog tržišta. Apartmani sa turističkom licencom ostvaruju i do 19.000 evra godišnje prihoda što donosi neto prinos veći od 12 odsto.

Dugoročni najam donosi stabilnih oko 568 evra mesečno, dok sezonski najam u julu dostiže i 1.150 evra što jasno pokazuje potencijal ove lokacije u turizmu.

Autor: S.M.