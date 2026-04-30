ŽELITE DA POSTANETE PROFESIONALNI VOJNIK? Vojska Srbije uputila poziv, evo kako da odmah nakon roka 'stanete u stroj'

Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je za sve zainteresovane za prijem u profesionalnu vojnu službu već sada otvorena mogućnost prijave. Cilj je da kandidati blagovremeno prođu propisanu proceduru kako bi odmah po završetku služenja vojnog roka mogli da postanu profesionalni pripadnici Vojske Srbije.

Vojnici koji su služenje vojnog roka započeli početkom marta ove godine trenutno se nalaze na specijalističkom osposobljavanju za vojničke dužnosti za koje su regrutovani.

Iz Ministarstva odbrane napominju da ova faza obuke traje šest nedelja, a sledi nakon mesec i po dana osnovne obuke koju su vojnici prošli u centrima u Somboru, Valjevu i Leskovcu.

Tokom trenutne faze — u specijalističkim centrima Komande za obuku i drugim jedinicama — vojnici se osposobljavaju za specifične dužnosti u:

- pešadiji i artiljeriji,

- inžinjeriji i oklopnim jedinicama,

- artiljerijsko-raketnim jedinicama za PVD,

- službama logistike, telekomunikacija i ABHO.

„Cilj je da steknu osnovna znanja o upotrebi i održavanju naoružanja i opreme rodova i službi Vojske Srbije, što je preduslov za kolektivnu obuku koja ih očekuje u završna tri meseca služenja vojnog roka”, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

