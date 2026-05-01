Danas slavimo svetitelje vere i stradanja, podvižnike i mučenike koji su kroz iskušenja, tamu i oganj ostali Hristu verni do samog kraja

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava prepodobnog Jovana Učenika, svetog mučenika Jovana Novog Janjinskog, prepodobnog Jovana Kasijana, prepodobnog Varsanufija i petoricu svetih mučenika - Viktora, Zotika, Zinona, Akinidina i Severijana.

Danas Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju uspomenu na više svetitelja - slavimo prepodobnog Jovana Učenika Svetog Grigorija Dekapolita, svetog mučenika Jovana Novog Janjinskog, prepodobnog Jovana Kasijana, prepodobnog Varsanufija, kao i svetih petoricu mučenika Viktora, Zotika, Zinona, Akinidina i Severijana.

Prepodobni Jovan Kasijan

Prepodobni Jovan Kasijan bio je jedan od velikih duhovnika ranog hrišćanstva, rođen u Rimu, gde je stekao široko obrazovanje, a potom se posvetio duhovnom životu. U Carigradu je bio učenik Svetog Jovana Zlatoustog, koji ga je rukopoložio za đakona. Najveći deo svog monaškog iskustva stekao je na Istoku, posebno u egipatskoj Nitrijskoj pustinji, među znamenitim podvižnicima. Kasnije se nastanio u Marselju, gde je osnovao manastire i napisao značajna dela o duhovnoj borbi i monaškom životu. Upokojio se 435. godine, a njegove mošti i danas počivaju u Marselju.

Prepodobni Varsanufije

Prepodobni Varsanufije poticao je iz Palestine i u mladosti je primio hrišćanstvo, nakon čega se zamonašio. Zbog svoje mudrosti i vrline izabran je za arhiepiskopa u Damasku, ali je, težeći smirenju i podvižničkom životu, napustio taj položaj i otišao u Nitrijsku pustinju. Tamo je živeo kao običan monah, pod imenom Varsanufije, obavljajući skromna poslušanja i služeći kao primer poniznosti i duhovne snage. Tek pred njegovu smrt otkriveno je da je nekada bio visoki crkveni dostojanstvenik. Upokojio se mirno 457. godine.

Prepodobni Jovan Učenik

Prepodobni Jovan Učenik živeo je u vreme ikonoborske jeresi, kada je car Lav Jermen progonio one koji su poštovali ikone. Zajedno sa svojim učiteljem Grigorijem Dekapolitom i svetim Josifom Pesmopiscem bio je izložen mučenjima. Nakon smrti svog učitelja, Jovan preuzima upravljanje manastirom u Carigradu, gde nastavlja život u strogoj podvižničkoj disciplini. Smatra se da je preminuo mirno oko 820. godine, a sahranjen je pored groba Svetog Grigorija.

Sveti mučenik Jovan Novi Janjinski

Sveti mučenik Jovan Novi Janjinski potiče iz Janjine, a nakon smrti roditelja odlazi u Carigrad gde je radio kao zanatlija. U vreme osmanske vlasti i pritisaka na hrišćane, otvoreno je ispovedao svoju veru, zbog čega je došao u sukob sa onima koji su se odrekli hrišćanstva. Lažno je optužen da je napustio islam i vratio se hrišćanstvu, nakon čega je bio uhapšen, mučen i bačen u tamnicu. I pored teških muka, ostao je dosledan svojoj veri, a nakon daljih stradanja pogubljen je i spaljen. Njegove mošti kasnije su sakupljene i sahranjene u Velikoj crkvi u Carigradu.

Sveti mučenici Viktor, Zotik, Zinon, Akinidin i Severijan

Pored njih, danas se pominju i svetih pet mučenika Viktor, Zotik, Zinon, Akinidin i Severijan, koji su postradali u vreme cara Dioklecijana. Pre obraćenja bili su neznabošci, ali su, prema predanju, videli hrabrost i postojanost hrišćana, što ih je dovelo do prihvatanja hrišćanske vere. Zbog toga su i sami ubrzo stradali mučeničkom smrću, ostavivši iza sebe primer vere i istrajnosti.

Autor: A.A.