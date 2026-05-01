PRVOMAJSKI URANAK ŠIROM SRBIJE: Košutnjak, Ada i Fruška gora puni od ranog jutra – MUP izdao hitan apel!

Povodom Međunarodnog praznika rada, 1. maja, na izletištima i u turističkim centrima širom Srbije organizovani su tradicionalni prvomajski uranci. Uprkos ranoj satnici, najpopularnija mesta za odmor već su popunjena hiljadama izletnika.
Beograd na izletištima: Na Košutnjaku se kampovalo od sinoć
Veliki broj Beograđana okupirao je Košutnjak, Adu Ciganliju i Avali.
Košutnjak: Tradicionalno najpopularnije mesto među mladima. Mnogi su na ovo izletište stigli još sinoć kako bi zauzeli najbolje pozicije za roštilj i druženje.
Avala i Ada: Očekuje se dolazak velikog broja porodica tokom prepodneva, uz muziku i sportske aktivnosti.
Fruška gora centar okupljanja u Vojvodini
Nacionalni park "Fruška gora" i ove godine je jedno od najposećenijih mesta u zemlji. Izletnici iz Novog Sada, ali i cele Srbije, preplavili su poznate lokacije:
- Zmajevac
- Letenka
- Stražilovo
Praznik se masovno slavi i na izletištima u Subotici, Somboru, Vršcu, Kragujevcu, Čačku, Novom Pazaru i drugim gradovima.
VAŽNO: Apel MUP-a zbog paljenja vatre
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apelovalo je na sve građane koji praznik provode u prirodi da budu izuzetno oprezni.
"Paljenje vatre na otvorenom dozvoljeno je isključivo na posebno obeleženim i obezbeđenim mestima", ističe se u saopštenju MUP-a, uz upozorenje da se ne ostavlja neugašen žar, kako bi se sprečili šumski požari.
