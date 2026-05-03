'MOJE IME ZNAČI POBEDA, NEĆU ODUSTATI' Dečak koji hekla podelio kako se oseća zbog gašenja Instagram profila, ali i koji mu je sledeći korak: Sve sam prolazio uz porodicu... (FOTO)

U Jagodinskom selu Donji Račnik živi dečak oko koga se digla velika prašina na društvenim mrežama, ali ne toliko zbog njega, već zbog izjave jednog sveštenika koji je osudio to što on plete a ima samo 12 godina.

Naime, sveštenik je izjavio da se time po njemu, ne neguje tradicija. Ta izjava je odmah naišla na osudu javnosti, a mali Viktor Mitić, dečak koji hekla, postao prava zvezda na društvenim mrežama i dobio je veliku podršku.

Sveštenik se na kraju izvinio, rekavši da voli svu decu i da je pogrešno protumačena njegova izjava.

Viktor je rekao da je najpre burno reagovao na tu izjavu, da mu je bilo jako žao ali da to nije hteo da pokaže u javnosti.

- Uz porodicu sam to prolazio, oni su mi bili najveća podrška. Pokušavao sam da ne reagujem baš tako da svi misle kako se plašim ili sekiram oko toga. Pokušao sam da ne obraćam pažnju na to, jer kako ovo može da bude rušenje tradicije. Ja uz to imam i druge poslove, pomažem babi u bašti, dedi u poljoprivredi, ocu oko automobila. Pišem poeziju, igram folklor - rekao je Viktor i dodao:

- Taj sveštenik je rekao da pravi dečaci cepaju drva, idu da se pričešćuju, ja sam to radio, pričestio sam se za Vaskrs. Baš sam postio ceo post, a takođe sam i cepao drva. Mislim da podela poslova na muške i ženske ne postoji.

Kako kaže, pre dve godine je pitao baku da mu pokaže kako se hekla, ističe da ga je ona naučila i da je bila jako ponosna na njega.

- Ne prestajem da pletem moj ćilim, sada nemam pratioce, pa radim i druge stvari, ali ne odustajem. Pokušavam da napravim novi Instagram, oni ga onda ugase, i moja poruka za njih jeste da nastave da rade svoj posao, ja ću svoj, pa ćemo da vidimo ko će da izađe kao pobednik - rekao je Viktor.

Ističe da može i na TikToku da se pojavi, ali još uvek razmišlja.

Kako kaže, ovaj ćilim će da završi u nekoj prostoriji kod njega kući, na najvećem zidu i dodaje da planira da na njemu stoji slobo V.

Viktor ne odustaje ni od mreža, niti od pletenja, folklora, niti pomoći baki, deki i ocu.

- U mom imenu je Viktor, koje znači pobeda i ja nikada ne odustajem - rekao je ovaj dečak.



