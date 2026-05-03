OTKAČIO SE LIFT U KOJEM JE DETE! Drama u Prokuplju: Propadao kroz desetospratnicu, mališan bespomoćno vrištao! Komšije opisale TRENUTKE UŽASA

Izvor: Pink.rs/Kurir

Oko 17 časova u soliteru na Carini u Prokuplju se otkačio lift u kojem je bilo dete. Na sreću, dete je prošlo bez povreda, a iz lifta su ga izvukli vatrgasci, nakon što su stanari u zgradi shvatili šta se dogodilo. Prema prvim informacijama pukla je jedna od sajli lifta.

- Bilo je strašno, svi smo se potresli. Dete je kada je lift pao u podrum ostalo zarobljeno, pa je vikalo i udaralo, sve dok komšija nije čuo- priča nam stanarka ove zgrade.

Možda, kako tvrde stanari je dobro što je lift bio na nekom od nižih spratova tako da nije imao veliko ubrzanje kada se otkačio.

U mnogim stanovima se čulo lupanje, a kasnije su shvatili da je to bilo zbog udara lifta o zidove, kada se otkačio.

Zgrada ima deset spratova i među spratove i najveća je zgrada u Prokuplju napravljena šezdesetih godina prošlog veka, a upravnik zgrade je jedan od stanara.

U poslednje vreme se često dešava da se ovaj lift zaglavi, a prošli put je u njemu bila devojčica. Poslednji put 12 marta ve godine su vatrogasci intervenisali i izvlačili zaglavljenu osobu iz ovog lifta.

Autor: Iva Besarabić

