Odšteta posle saobraćajne nezgode: Vozači potpuno pogrešno postupaju, evo kako da olakšate ceo proces

Pravilna prijava štete je ključna za odštetu i utvrđivanje krivice, te se vozačima savetuje da ne reaguju ishitreno i dopuste nadležnim organima da procene situaciju.

Saobraćajne nezgode predstavljaju ozbiljan rizik, kako po bezbednost, tako i po finansije u savremenom saobraćaju. Bez obzira na iskustvo vozača, stanje puteva ili tehničku ispravnost vozila, mogućnost da do nezgode dođe uvek postoji.

Ipak, kako ističu stručnjaci iz oblasti osiguranja i saobraćajne analitike, konačan finansijski ishod ne zavisi isključivo od same nezgode, već i od načina na koji se prijavljuje šteta i komunicira sa osiguravajućom kućom. Upravo u tom delu vozači često prave greške koje kasnije mogu imati dugoročne posledice.

Prijava štete nakon nezgode

Proces rešavanja odštetnog zahteva zasniva se na dokumentaciji, činjenicama i izjavama učesnika. Svaka nepreciznost ili nepromišljena izjava može kasnije uticati na procenu odgovornosti i visinu naknade.

Stručnjaci naglašavaju da je najvažnije ostati pribran i iznositi isključivo objektivne informacije, bez nagađanja i ličnih zaključaka.

Posle nezgode, u stresnim situacijama, vozači često reaguju impulsivno i izgovaraju rečenice poput "moja je krivica" ili "nisam ga video". Iako deluju bezazleno, ovakve izjave mogu imati veliku težinu u postupku osiguranja, jer se mogu tumačiti kao priznanje odgovornosti.

Važno je imati u vidu da odgovornost ne utvrđuju učesnici na licu mesta, već policija, procenitelji i po potrebi sudski veštaci. Zbog toga se savetuje da se iznosi samo činjenični opis događaja, bez emocija i zaključaka o krivici.

Ne nagađajte detalje

Jedan od čestih problema jeste pogrešna procena tehničkih parametara nakon nezgode. Brzina, dužina kočenja ili vreme reakcije kasnije se precizno utvrđuju kroz veštačenja i policijske zapisnike.

Ako vozač iznese procenu koja se kasnije pokaže netačnom, može biti dovedena u pitanje verodostojnost njegove izjave. Zato stručnjaci preporučuju jednostavan i korektan odgovor u situacijama kada niste sigurni:

"Nisam siguran" ili "nemam tačan podatak", takav pristup se smatra odgovornim i profesionalnim.

Snimljene izjave i dodatni rizici

Osiguravajuće kuće često prikupljaju telefonske ili pisane izjave kao deo standardne procedure. Međutim, ono što vozači često zanemaruju jeste da snimljena izjava ostaje trajni dokaz.

Ona može biti korišćena u žalbenim postupcima ili čak na sudu. Zato se savetuje oprez, vozači imaju pravo da zatraže vreme za razmišljanje ili konsultaciju pre davanja izjave, kao i da insistiraju na pisanoj komunikaciji koja omogućava preciznije formulisanje.

Dokumentacija često ima veću težinu od izjave

U savremenoj praksi osiguranja materijalni dokazi imaju sve veći značaj. Fotografije i video zapisi sa mesta nezgode, tragovi kočenja, položaj vozila i stanje kolovoza često su ključni za rekonstrukciju događaja.

Preporučuje se da se zabeleži:

- oštećenje svih vozila

- širi kontekst saobraćaja

- stanje puta i vremenski uslovi

- saobraćajna signalizacija

- prepreke ili smanjena vidljivost



Takođe, razmena podataka sa drugim učesnicima i prikupljanje kontakata svedoka mogu dodatno ojačati vaš zahtev. Policijski zapisnik pruža dodatnu pravnu sigurnost.

Sve veća uloga tehnologije u dokazivanju

Korišćenje kamera u vozilima postaje sve rasprostranjenije. Dashcam uređaji beleže kretanje, brzinu i ponašanje učesnika, što može ubrzati obradu štete. Ipak, stručnjaci upozoravaju da snimci mogu imati i negativne posledice ukoliko pokažu prekršaje samog vozača.

Pored kamera, sve veću ulogu imaju i telematički sistemi, kao i podaci koje beleže sama vozila, čime se dodatno povećava transparentnost.

Posledice loše komunikacije sa osiguranjem

Nepravilna komunikacija sa osiguravajućim društvom može dovesti do ozbiljnih posledica, kao što su:

- smanjenje iznosa odštete

- produženje trajanja postupka

- povećanje premije osiguranja

- delimično ili potpuno odbijanje zahteva

- dugotrajni sudski sporovi i dodatni troškovi

U složenijim situacijama, ceo proces može potrajati mesecima, pa čak i godinama.

Autor: D.Bošković