Užas na obroncima Povlena: Za 10 dana podavljeno 50 ovaca

Skoro 50 ovaca nastradalo je u roku od samo tri dana u valjevskim selima Brezovice i Tubravić, u napadima čopora od desetak, kako tvrde oštećeni, poludivljih pasa.

Meštani ova dva podpovlenska sela kod Valjeva pričaju da od četvrtka žive u strahu od, kako tvrde, čopora poludivljih pasa koji se pojavio na njihovom području.

"Čak ni vukovi nisu napravili takav pokolj"

Najpre je čopor u selu Brezovice u četvrtak napao domaćinstvo Živote Maričića, gde su psi rastrgli više od deset ovaca. Već sledećeg dana sličan pokolj je usledio u domaćinstvu Matije Kulinčevića, takođe u selu Brezovice, koji je izgubio 11 ovaca.

Konačno, najveću štetu je zbog napada čopora u subotu pretrpeo Miodrag Stanarčić u susednom selu Tubravić, u čijem stadu je nastradalo čak 26 ovaca.

- Ovakvi pokolji se ne pamte, čak ni vukovi nekada nisu mogli da za tako vreme naprave štetu u ovom obimu.

Svi napadi dogodili su se u ograđenim prostorima, tako da ovce više ne smemo da pustimo ni na pašnjake koji imaju ograde. Držimo ih zatvorene i tako ih hranimo, ali više niko ne može da garantuje da ovaj čopor neće naći način da provali i u štale – pričaju meštani Brezovica, prenosi Blic.

Upozoravaju da u ovim selima na obroncima Povlena ima 2.500 i 3.000 ovaca, u najvećem broju umatičenih grla, među kojima je dosta i sjagnjenih, tako da je rizik od drastične štete po vlasnike još veći „jer nijedno stado nije bezbedno“.

Meštani navode da se u čoporu nalazi više od deset pasa lutalica. Veruju da je do njihovih sela čopor došao iz pravca Gornjih Leskovica, podno Magleša.

Dosadašnje iskustvo pokazuje da je ovo izolovano planinsko selo često bila lokacija gde su neodgovorni vlasnici ostavljali pse kojih su želeli da se oslobode, a među njima u poslednje vreme sve je više i lovačkih rasa.

Nakon tri pokolja u Brezovicama i Tubraviću, na lice mesta su izašli veterinari koji su napravili zapisnike i dokumentovali štetu, a o napadima je obaveštena i služba zoohigijene valjevskog JKP "Vidrak".

- Dolazili su i tražili ih, ali nisu uspeli da ih lociraju. Rekli su da će ponovo pokušati da ih uhvate. Više nije reč o materijalnoj šteti jer će se ona po proceduri nadoknaditi, već o tome što ovo više nije normalno.

Kako da budemo sigurni da neće doći do napada na decu? Ni od odraslih od četvrtka više niko ne ide sam po selu – zabrinuti su Brezovčani.

Psi u čoporu ubijaju više nego što mogu da pojedu

Kako su ranije objasnili veterinari, do napada čopora pasa na stada ovaca dolazi kada kod pasa „proradi“ prirodni instikt.

- Ovce su laka meta jer su spore, a psi u čoporu ulaze u "lovni režim", pri čemu često ubiju više jedinki nego što mogu da pojedu. Zato ovakvi napadi deluju posebno surovo, jer jure sve što se kreće, međusobno se podstiču i teško se zaustavljaju kada napad jednom počne - objašnjavaju veterinari.

Valjevo je, inače, jedan od gradova koji godišnje beleži najviše napada napuštenih pasa na ljude i druge životinje, a na meti čopora koji se kreću na seoskom području najviše su ovce i jagnjad.

Autor: D.Bošković