Vozačima se zbog klizavih kolovoza savetuje oprezna vožnja

Period lepog vremena biće kratko prekinut naoblačenjem sa mogućom kišom, što može dovesti do promenljivih uslova za vožnju - kolovozi mogu biti mokri i klizavi, pa AMSS vozačima savetuje opreznu vožnju.

Zbog ovakvih vremenskih prilika povećana je opasnost od odrona, posebno na putevima pored Ibra, u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, na Đerdapskojmagistrali, kao i na ostalim deonicama kroz klisure i useke.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije nema zadržavanja vozila na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretnjaci čekaju di tri sata.

Na (TMV) terminalima teretna vozila zadržavaju se na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija po 60 minuta i na Batrovcima do 180 minuta.

