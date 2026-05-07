ZAPIS U KRVI: Hirurški precizna priča o dubrovačkim tajnama pred Kosovski boj

Gostujući u emisiji Dare Matić na Radiju Pink, poznati kardiohirurg, asistent na Medicinskom fakultetu i pisac dr Duško Terzić, predstavio je svoj novi istorijski roman „Zapis u krvi“.

Ovo delo, čije je stvaranje trajalo punih osam godina, donosi nesvakidašnji spoj istorijske fikcije i snažne poruke o slavljenju života. Roman se bavi dramatičnim istorijskim prilikama na našim prostorima, a radnja je smeštena u godinu pred Kosovsku bitku, gde se u bogatom Dubrovniku dva brata – Nikola i Luka Stoni – upliću u dotad neuobičajenu i izuzetno opasnu trgovinu za srpsku vojsku, koja se uveliko priprema za presudnu bitku sa Osmanlijama.Prema rečima autora, temeljna priprema i sakupljanje građe rezultirali su knjigom od 400 stranica koja obiluje dinamikom i čita se kao da gledamo napet istorijski film. Okosnicu romana čine istorijske ličnosti, fiktivni likovi i uzbudljiva ljubavna priča. Upoznajući braću Stoni, njihove različite naravi, specifične ljubavne situacije i brojne životne izazove sa kojima se susreću, čitalac ima jedinstvenu priliku da "obitava" u stvarnosti četrnaestog veka i iz prve ruke upozna uslove života, svakodnevne radosti i nedaće običnih ljudi tog vremena.

Međutim, zaplet donosi potpuno neočekivane obrte. Taman kada u romanu stvari postanu naizgled jasne, otkriva se da nije baš sve onako kao što izgleda. Događaji iz zamršene prošlosti braće Stoni snažno se opiru skrivanju i zaboravu, dok mračna tajna koja je „zapisana” u samoj njihovoj krvi preti da svakog trenutka bude otkrivena.Razgovor sa dr Terzićem nije mogao da prođe bez osvrta na njegovu primarnu i vrlo zahtevnu profesiju kardiohirurga, koja je posvećena spašavanju i produžavanju kvaliteta života. Upravo u tom preklapanju nauke i umetnosti leži najveća vrednost ove knjige. Za autora, književnost je snažan impuls života, a poenta pisanja leži u trajanju, autentičnosti i večnom slavljenju tog istog života.

Govoreći o sponi između spašavanja srca u operacionoj sali i oživljavanja istorije na papiru, dr Terzić je izjavio:

„U operacionoj sali, srce u mojim rukama je gola, surova sadašnjost i borba za svaki novi otkucaj. Ali dok sam osam godina gradio likove braće Stoni, shvatio sam da je istorija samo jedan dugi, neprekidni krvotok. Tajne iz prošlosti koje nosimo u sebi, bilo u bogatom Dubrovniku uoči Kosovske bitke ili danas, na kraju uvek pronađu put da izbiju na površinu, opirući se zaboravu.”

Ovaj spoj književnosti i medicine nesumnjivo je izrodio roman koji ne samo da drži pažnju svojom trilerskom brzinom i istorijskom tačnošću, već nas podseća na to koliko su snažne niti koje povezuju prošlost, ljubav i ljudski život.

Autor: A.A.