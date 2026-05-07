KREĆE PERIOD TEŠKIH SPARINA: Da li nas od ovog datuma čeka potop?

Vremenske prilike nad našim regionom u narednom periodu biće sve samo ne dosadne. Dok uživamo u prolećnim temperaturama, priroda nam sprema ozbiljan test strpljenja.

Kako je u najnovijoj vremenskoj prognozi najavio meteorolog amater Marko Čubrilo, pred nama je period u kojem ćemo videti skoro sva lica proleća, od sparnih i toplih sati do naglih upada hladnog vazduha i lokalnih nepogoda koje mogu doneti veće količine padavina u kratkom vremenskom intervalu.

Večeras i sutra pod uticajem vlage i toplote



Večerašnji sati donose nam nastavak nestabilnosti koja je obeležila protekli dan. Prema rečima Marka Čubrila, atmosfera ostaje sparna i relativno topla, ali i dalje postoji mogućnost za lokalne pljuskove praćene grmljavinom.

Iako će vetar uglavnom biti slab, u zonama gde se razviju pljuskovi on može na kratko biti pojačan. Za sutrašnji dan, petak, Čubrilo najavljuje da će veći deo dana ipak proteći u suvom vremenu. Međutim, opuštanja nema jer se već posle podne sa juga očekuje jače naoblačenje.

Ovo pogoršanje vremena prvo će zahvatiti Crnu Goru, a zatim će se proširiti na južne i središnje delove Srbije, donoseći kišu i grmljavinske pljuskove.

Noćas i u subotu kišni talas zahvata Srbiju

Posebnu pažnju treba obratiti na noć ka suboti. Kako je najavio Čubrilo, tada će se pogoršanje vremena proširiti na veći deo Srbije, kao i na istok Bosne i Hercegovine i istočnu Hrvatsku.

Dobra vest je da se u ovom talasu vremenske nepogode uglavnom ne očekuju, ali će padavine biti konkretnije. Čubrilo ističe da će više kiše biti upravo nad južnim i središnjim delovima Srbije, gde se očekuje da padavine budu najizraženije.

U subotu svežije

Subota nam donosi i promenu temperaturnog režima. Prema podacima koje je objavio Čubrilo, subota će biti malo svežija, što će se naročito osetiti na istoku regiona i u istočnim delovima Srbije.

Maksimalne temperature će se kretati od 16 stepeni na istoku do 24 stepena na zapadu regiona.

Kratkotrajan povratak toplote pre novog udara

Nakon što padavine u subotu posle podne prestanu, nedelja nam donosi stabilizaciju.

Marko Čubrilo u svojoj vremenskoj prognozi navodi da će od nedelje ponovo biti toplije, a taj trend će se nastaviti i početkom sledeće nedelje. Ponedeljak će biti veoma topao, sa maksimalnim temperaturama koje će se kretati od 22 do čak 28 stepeni. Ipak, uz tu toplotu dolazi i nova nestabilnost, pa Čubrilo upozorava da ponedeljak može doneti lokalne razvoje oblaka i pljuskove uprkos visokim temperaturama. To će biti samo uvertira u ono što nas čeka sredinom sledeće nedelje.

Hladni front u utorak donosi ozbiljno osveženje i nepogode



Ključni preokret u vremenskim prilikama Čubrilo najavljuje za utorak. Tada se očekuje premeštanje hladnog fronta koji će sa sobom doneti prolazno naoblačenje, grmljavinske pljuskove i jak severozapadni vetar.

Kako je objavio Čubrilo, u utorak će lokalno biti uslova i za vremenske nepogode, a pad temperature će biti osetan. Razlika u temperaturi tog dana biće drastična, pa se očekuju maksimalne temperature od samo 14 stepeni na zapadu regiona do još uvek toplih 27 stepeni na istoku, pre nego što hladan vazduh stigne i do tih predela.

Sredina sledeće nedelje, prema Čubrilovim proračunima, biće sveža i uglavnom suva, što će biti pravi predah od sparine.

Prognoza do 20. maja ne obećava stabilizaciju

Oko 15. maja on očekuje manje otopljenje, ali odmah zatim i novo pogoršanje vremena. Čubrilo naglašava da trenutno deluje da nam sledi veoma nestabilna sredina meseca, a takav trend bi se mogao nastaviti čak i do oko 20. maja.

Posebno je zanimljiv podatak koji iznosi Čubrilo o jutarnjem proračunu modela ECMWF, koji predviđa veoma velike količine padavina nakon 13. maja. Ipak, kako sam meteorolog kaže, upitno je koliko je ta procena u ovom momentu realna i biće potrebno još nekoliko dana da bismo imali pouzdaniju sliku o tome koliko nas kiše zapravo očekuje u trećoj dekadi maja.

Autor: A.A.