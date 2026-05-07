Najjači zemljotres ikada u Srbiji bio 50 kilometara udaljen od Beograda: Ovaj datum je ušao u istoriju

Jedan od najjačih zemljotresa u istoriji Srbije pogodio je zemlju 24. marta 1922. godine, a potres magnitude oko 6,0 po Rihterovoj skali izazvao je paniku među stanovništvom i velika materijalna oštećenja širom centralne Srbije.

Epicentar zemljotresa nalazio se u okolini Lazarevca, ali su se snažni udari osetili u Beogradu, Valjevu, Aranđelovcu, Ubu i drugim gradovima. Prema zapisima iz тог периода, građani su u strahu istrčavali iz kuća, škola, kancelarija i kafana, dok su pojedine zgrade pretrpele ozbiljna oštećenja.

Tadašnja štampa beležila je dramatične scene iz prestonice. Navodi se da su zidovi pucali, crepovi padali sa krovova, a telefonske i železničke veze bile su privremeno prekinute. U pojedinim delovima grada došlo je i do urušavanja dimnjaka i plafona.

Došlo je do višečasovnog prekida železničkog saobraćaja u Srbiji, kao i prekida telefonskog i telegrafskog saobraćaja sa Lazarevcem i Aranđelovcem, koji su se nalazili najbliže epicentru.

Iako je izazvao neznatna oštećenja u Gradu Beogradu, stanovnici prestonice i ostalih pogođenih naselja bili su veoma uznemireni i u panici.

Kako je taj dan izgledao opisali su i novinari “Politike”:

“Juče je Beograd dočekao nešto o čemu se punih trideset godina i ne misli: dočekao je zemljotres i to silan i svoj, beogradski zemljotres. Taj potres zemlje bio je najjači potres što ga je Srbija do sada zabeležila, a centar mu je bio u neposrednoj blizini Beograda tako da se može odista nazvati beogradskim”, glasio je početak teksta.

Posebnu pažnju izazvao je zapis da je Tašmajdan ''pukao na pola'', što je dodatno pojačalo strah među Beograđanima. Iako nije bilo zvaničnih podataka o velikom broju žrtava, materijalna šteta bila je ogromna za tadašnje prilike.

Seizmolozi navode da je ovo i danas jedan od najjačih registrovanih zemljotresa na području Srbije, a događaj iz 1922. godine ostao je upamćen kao trenutak kada je zemlja doslovno zatresla prestonicu.

Najtrusnija područja u Srbiji

Najtrusnija područja u Srbiji su dolina Zapadne Morave, dolina Velike Morave, Kraljevo, Trstenik, Kruševac, najviše ka planini Rudnik, Valjevo, Lazarevac, Mionica, Svilajnac i Paraćin, ali i Kopaonik, kao i Kosovosko Pomoravlje. Trusna su i područja ka granici sa Crnom Gorom, kao i šire područje Metohije, naričito ka planinskom lancu Prokletije.

U Srbiji ne može da bude jačih zemljotresa od 6 stepeni po Rihterovoj skali zato što smo daleko od mesta gde se generiše tektonski napon.

Dakle, centralna Srbija je najtrusniji deo naše zemlje.

Autor: Marija Radić