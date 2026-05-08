Prijemni ispiti za OVE SREDNJE ŠKOLE su već počeli! Pogledajte detaljan kalendar: Evo šta sve osmake čeka do POČETKA JULA

Sadašnji osmaci, a budući srednjoškolci koji planiraju upis u specijalizovana odeljenja gimnazija i umetničke škole ulaze u završnu fazu priprema. Kalendar aktivnosti za maj 2026. godine predviđa gust raspored ispita, a prvi kandidati pred komisije izlaze već danas, 8. maja.

Danas počinju prijemni za umetničke škole

Kako se navodi u kalendaru na sajtu Moja srednja škola prvi na testu biće daroviti učenici koji konkurišu za umetničke škole likovne oblasti. Njihov ispitni proces traje tri dana, počevši od danas, 8. maja.

U zavisnosti od broja prijavljenih, termini su podeljeni u prepodnevne i popodnevne blokove kako bi se svim malim maturantima omogućili adekvatni uslovi za rad.

Vikend rezervisan za filologe, biologe i istoričare

Drugi vikend maja biće posebno intenzivan. Subota, 9. maj, rezervisana je za proveru znanja iz srpskog (maternjeg) jezika za filološke nauke, dok će se u popodnevnim terminima polagati biologija, hemija i scenska umetnost.

U nedelju, 10. maja, na red dolaze strani jezici, kao i provera znanja za one koji žele da upišu odeljenja za geografiju i istoriju.

Srednje muzičke i IT škole sredinom maja

Sredina maja (od 15. do 17. maja) rezervisana je za muzičke i baletske škole, ali i za one najtraženije smerove današnjice - računarstvo i informatiku. Kandidati za IT odeljenja, kao i za fiziku, polagaće matematiku u subotu, 16. maja, dok će se posebna provera znanja iz fizike održati istog dana u popodnevnom terminu.

Šta nakon završenih prijemnih

Nakon završenih ispita, đaci neće dugo čekati na rezultate. Preliminarni rezultati biće objavljivani sukcesivno u periodu od 11. do 19. maja, u zavisnosti od škole.

U istom periodu predviđeno je i vreme za podnošenje i rešavanje eventualnih prigovora učenika, dok će konačni rezultati biti poznati najkasnije do 20. maja.

Detaljni kalendari male mature

Detaljan kalendar male mature za specijalizovane smerove u srednjim, i specijalizovanim srednjim školama:

8, 9. i 10. maj, 9-12 i 14-17 sati: Umetničke škole likovne oblasti

9. maj, 9-11: Filološke nauke - srpski/maternji jezik

9. maj, 12-14 sati : Biologija i hemija

9. maj, 15-17: Scenska i audio-vizuelna umetnost

10. maj, 9-11 sati: Filološke nauke - strani jezik

10. maj, 12-14 sari: Geografija i istorija

15, 16. i 17. maj, 10 sati : Muzičke škole

15, 16. i 17. maj, 10 sati: Baletske škole

16. maj, 9-11 sati: Dvojezična nastava (pismeni test)

16. maj, 12-14 sati: Računarstvo i informatika (matematika) i Fizika (matematika)

16. maj, 15-17:Fizika (test iz fizike)

17. maj, 10-12 sati: Specijalizovano odeljenje za matematiku

17. maj, 10 sati: Dvojezična nastava (usmeni ispit)

11. - 19. maj: Preliminarni rezultati i rešavanje prigovora učenika

12. - 20. maj: Konačni rezultati prijemnih ispita

Detaljan kalendar male mature:

15. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz srpskog/maternjeg jezika

16. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz matematike

17. jun, 9-11 sati: Završni ispit - treći iz predmeta po izboru

19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita

19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita

22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita

23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja

26. jun: Objavljivanje konačne liste želja

29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu

29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu

29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug

30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu

1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug) od 1. do 7. jula:

Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole

1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga

Autor: S.M.