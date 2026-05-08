OBJAVLJEN NAJBIZARNIJI SNIMAK U SRBIJI: Mrtvački sanduk sa pokojnikom ispada iz pogrebnog vozila usred vožnje (VIDEO)

Vest da je mrtvački sanduk ispao iz pogrebnog vozila usred vožnje na magistralnom putu u Priboju, šokirala je jutros sve u Srbiji. Međutim, sada kada se pojavio i snimak tog trenutka, vest se čini još bizarnijom.

Na snimku se jasno vidi nesvakidašnja scena u Priboju koja je šokirala i prolaznike i vozače na magistralnom putu. Naime, kod samog skretanja prema bolnici, na kolovozu se našao mrtvački sanduk sa pokojnikom, a ceo događaj zabeležile su sigurnosne kamere.

Dvojica muškaraca iz vozila brzo su izašla i vratila sanduk unutra.

Srećom, sanduk se prilikom ispadanja nije otvorio.

Autor: D.Bošković