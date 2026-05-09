ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU! Građani poiskakali iz kreveta: Prvo je tutnjalo, a onda je krenulo!

Zemljotres jačine 2,6 stepeni po Rihteru registrovan je na području Beočina.
Zemljotres je, prema podacima Seizmološkog zavoda Srbije, registrovan u 3.53 časova.
Prema podacima EMSC-a, potres je registrovan na dubini od 12 kilometara.
Građani Novog Sada i Beočina kažu da se potres dobro osetio.
"Osetila sam, tek što sam se probudio i čuo sam tutnjavu i onda je počelo da trese", "Čula sam tutnjavu i onda kao da me neko gurnuo iz kreveta", naveli su građani Beočina.
Novosađani kažu da ih je potres probudio.
"Probudilo me", "Ljuljao se krevet", "Spavala sam i onda sam osetila neku vibraciju, dobro je prodrmalo", svedočili su građani.
Autor: Jovana Nerić