Koliko se plaća berba voća? Radnici u Srbiji uzimaju 180.000 dinara mesečno, gazde plaćaju smeštaj i sve obroke - evo gde se najviše zarađuje

Sezona berbe voća u Srbiji uglavnom počinje krajem maja i traje tokom leta i jeseni. Kolika će biti zarada tokom sezonskih poslova u 2026. godini zavisi od vrste voća koje se bere, načina obračuna zarade, po kilogramu ili po dnevnici, ali i od učinka samih berača.

Sa početkom sezone, od jagoda u maju, preko malina, pa do šljiva i jabuka, među najtraženijim radnicima na seoskim gazdinstvima nalaze se upravo berači voća.

Berba malina

Prošle godine dnevnica berača malina iznosila je oko 6.000 dinara, uz tri obroka dnevno i obezbeđen smeštaj za radnike. Tokom mesec dana rada u berbi malina moguće je zaraditi i do 180.000 dinara.

Berba malina najčešće traje između tri i četiri nedelje, odnosno od 15 do 30 dana, uglavnom od juna do sredine ili kraja jula, pošto plodovi ne sazrevaju u isto vreme. Maline se beru u 12 do 15 navrata, a dužina trajanja berbe zavisi od sorte i vremenskih prilika.

Radni dan obično počinje već oko pet ili pola šest ujutru i traje do mraka. Posao se obavlja i tokom visokih temperatura, uz kraće pauze, zbog čega se smatra veoma zahtevnim.

Berba jagoda

Zarada od berbe jagoda u Srbiji tokom 2026. godine kreće se između 3.000 i 5.000 dinara. Rad se uglavnom plaća po kilogramu ili po fiksnoj dnevnici, a sezona traje približno tri meseca.

Berba borovnica

Sezona berbe borovnica traje od šest do osam nedelja, najčešće od sredine juna. Cena borovnica je nedavno premašila 2.000 dinara po kilogramu, što je posledica visokih troškova ručne berbe.

Orezivanje voća

Dnevnica za orezivanje voća u Srbiji tokom 2026. godine razlikuje se u zavisnosti od iskustva radnika. Iskusni rezači mogu da zarade i do 9.000 dinara dnevno, dok oni sa manje iskustva uglavnom zarađuju oko 6.000 dinara. Visina zarade zavisi i od vrste voća, starosti zasada i složenosti posla.

Obavezna prijava sezonskih radnika

Od 2019. godine obavezna je elektronska prijava sezonskih radnika putem portala sezonskiradnici.gov.rs.

Poslodavci su dužni da za sezonske radnike uplaćuju poreze i doprinose, dok radnici na taj način ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu i profesionalnih bolesti, kao i prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, u skladu sa zakonom.

Jedan sezonski radnik može kod istog poslodavca biti angažovan najviše 120 radnih dana tokom jedne kalendarske godine.

Autor: S.M.