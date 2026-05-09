LUDILU NEMA KRAJA! Automobil se kreće kontrasmerom na Pupinovom mostu - Pogledajte DRAMATIČAN SNIMAK (VIDEO)

Nova dramatična situacija zabeležena je večeras na beogradskim ulicama - automobil marke Reno usnimljen je kako se kreće u kontrasmeru na silasku sa Pupinovog mosta, na početku zemunske strane.

Kako se vidi na snimku, vozilo se pojavilo u levoj traci, ali u potpuno suprotnom smeru od dozvoljenog kretanja.

Snimak incidenta je objavljen na Instagram stranici 192, a ubrzo je počeo da kruži društvenim mrežama, a brojni građani upozoravali su druge učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni prilikom prolaska tim delom grada.

Ovakvi slučajevi poslednjih meseci postaju sve češći i izazivaju ozbiljnu zabrinutost među vozačima. Gotovo da nema dana bez informacije o vozilu koje se kreće auto-putem ili brzom saobraćajnicom u kontrasmeru, često pri velikim brzinama i sa katastrofalnim posledicama.

Posebnu uznemirenost izaziva činjenica da su pojedini raniji incidenti završeni teškim saobraćajnim nesrećama, sa povređenima i poginulima. Stručnjaci upozoravaju da do ovakvih situacija može doći zbog dezorijentacije vozača, vožnje pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, ali i zbog nepažnje i pogrešnog uključivanja na saobraćajnicu.

Vozačima se savetuje dodatni oprez, naročito tokom večernjih sati i na prilazima mostovima, petljama i auto-putevima, gde je mogućnost iznenadnog susreta sa vozilom iz suprotnog smera posebno opasna.

Autor: Iva Besarabić

