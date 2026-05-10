Rekordne temperature voda: Stručnjaci upozoravaju - Maksimum već u mesecu maju

Servis za klimatske promene "Kopernik" Evropske unije upozorava da se globalni okeani približavaju rekordnim temperaturama, a do maksimuma bi moglo doći već tokom maja meseca.

Mesečni izveštaj "Kopernika" ukazuje da su prosečne temperature površine mora, bez polarnih oblasti, u aprilu 2026. godine bile blizu istorijskih maksimuma iz prethodne godine, uz intenzivne morske toplotne talase u više regiona, uključujući centralni Pacifik i zapadnu obalu Severne i Južne Amerike, prenosi Figaro.

Naučnici upozoravaju da se situacija odvija u kontekstu povratka klimatskog fenomena El Ninjo, koji utiče na globalne vremenske obrasce, uključujući temperature, vetrove i padavine.

Letnje temperature

Meteorolozi kažu da postoji sve veća verovatnoća njegovog razvoja u periodu od maja do jula, dok istovremeno slabi suprotni fenomen La Ninja.

Kako smo ranije pisali, El Ninjo je prirodna klimatska pojava, ali se njegovi efekti danas pojačavaju zbog dugoročnog globalnog zagrevanja izazvanog emisijama gasova sa efektom staklene bašte.

Procene klimatskih stručnjaka ukazuju da će naredni El Ninjo potencijalno biti posebno intenzivan, te bi mogao doprineti obaranju temperaturnih rekorda u narednim godinama.

Takođe, na snazi je upozorenje na sve češće ekstremne vremenske pojave poput poplava, suša i tropskih ciklona širom sveta.

U zvanično izveštaju se navodi da je april mesec 2026. godine bio treći najtopliji april do sada zabeležen, dok se za Evropu predviđa leto sa natprosečnim temperaturama i povećanim rizikom od suša i požara.

Autor: A.A.