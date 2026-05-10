SLAVIMO ZAŠTITNIKE DOMA I PORODICE: Izgovorite molitvu OVIM svetiteljima za mir u kući i slogu među najbližima

Sveti apostoli Jason i Sosipater spadaju među apostole iz šireg kruga Hristovih učenika koji su svojim životom i propovedanjem širili hrišćanstvo u prvim vekovima. Srpska pravoslavna crkva ih proslavlja 11. maja po gregorijanskom kalendaru.

Ko su bili sveti apostoli Jason i Sosipater?

Prema predanju, Jason je bio rodom iz Tarsa, a Sosipater iz Ahaje. Obojica su bili učenici svetog apostola Pavla, koji ih i pominje u svojim poslanicama. Jason se spominje u Delima apostolskim kao čovek koji je u svom domu primao apostole i propovednike vere, zbog čega je bio izložen progonima.

Vođeni željom da šire Hristovu nauku, Jason i Sosipater zajedno su otišli na ostrvo Krf, gde su propovedali Jevanđelje i mnoge ljude priveli hrišćanskoj veri. Zbog toga su bili uhapšeni i bačeni u tamnicu, gde su, prema crkvenom predanju, uspeli da hrišćanskoj veri privole i zatvorenike sa kojima su boravili.

Njihova vera i istrajnost ostavili su snažan utisak na narod, pa se hrišćanstvo ubrzo proširilo tim krajevima. Predanje kaže da su na Krfu podigli i prvu crkvu posvećenu svetom prvomučeniku Stefanu.

Sveti Jason i Sosipater smatraju se simbolima nepokolebljive vere, istrajnosti i spremnosti na žrtvu zarad istine i ljubavi prema bližnjima. Vernici im se mole za duhovnu snagu, mir u domu i zaštitu porodice.

Molitva za mir u domu

Prema narodnom običaju i crkvenom predanju, vernici se na ovaj dan ovim svetiteljima obraćaju jednostavnom, ali snažnom molitvom: "Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim". Veruje se da iskrena molitva upućena Jasonu i Sosipateru donosi smirenje, otklanja konflikte među ukućanima i vraća blagoslov u porodični dom.

Autor: Iva Besarabić