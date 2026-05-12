KRENUO STRAVIČAN PLJUSAK U BEOGRADU! Apokaliptične slike širom glavnog grada (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci nevremena u Srbiji. Nova oluja stigla je nešto posle 19 časova.

Snažno nevreme je već pogodilo pojedine delove Srbije danas u toku dana, a kako je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), nova oluja stiže posle 20 časova u više delova zemlje. Pljuskovi sa grmljavinom dolaze u Srbiju iz pravca Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dok su prepodne na udaru pljuskova sa grmljavinom i gradom bili Trstenik i Vrnjačka Banja.

Sudeći po snimcima sa društvenih mreža, najteža situacija bila je u Vrnjačkoj Banji. Nevreme je bilo vrlo intenzivno i napravilo je velike probleme u saobraćaju.

Novi Beograd

Autor: D.Bošković