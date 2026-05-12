IZ PROLEĆA SMO 'UPALI' DIREKTNO U ZIMU! I sutra padavine, a evo gde će biti SNEGA: Srbiji preti novo zahlađenje i superćelijske oluje

U noći ka sredi zahlađenje u svim krajevima i na planinama sneg iznad 1200 mnv.

Oblačnost se premešta ka jugoistoku i u sredu ujutru padavine prestaju na istoku i jugu Srbije.

U sredu jutro vrlo hladno, a tokom dana suvo sa sunčanim perioodima uz dnevni razvoj oblaka.

Krajem dana na jugozapadu i jugu moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren severni iseverozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnjatemperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna temperatura od 15°C do 19°C.

Uveče suvo.

Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

Beograd: U sredu jutro vrlo hladno, a tokom dana suvo sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura 7°C, a maksimalna do 18°C. Uveče suvo. Temperatura 12°C u 22h.

Autor: D.Bošković