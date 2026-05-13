Mnogima se PROGNOZA za drugu polovinu maja NEĆE SVIDETI: Spremite se za promenu, biće vam potrebne jakne

Izvor: Pink.rs/Novosti.rs, Foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić

Meteorolozi RHMZ su u najnovijoj najavi otkrili šta tačno sledi ove nedelje, ali i od kog dana sve kreće da se menja. Danas se, potvrdili su, očekuje svežije vreme.

- Pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a samo će na jugu i jugoistoku zemlje biti umereno oblačno, na području Kosova i Metohije tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom - navodi RHMZ.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije jak i olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Najviša temperatura kretaće se od 15 do 18 stepeni.

Do subote biće postepeno toplije.

- Sutra nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena - napisali su.

Do kraja sedmice biće promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U petak i subotu toplo, u većini mesta od 22 do 26 stepeni, a od nedelje se sve menja.

Temperatura će biti u padu i stiže takoreći pravo jesenje vreme. Spremite jakne!

Autor: S.M.

