Kamion ispred vas ide sporo, ne možete da ga zaobiđete, a onda pali desni migavac: Evo šta vam sve drugi vozači u saobraćaju poručuju i KAKO!

Šoferski bonton obuhvata nepisana pravila u saobraćaju poput zahvaljivanja migavcima, propuštanja vozila i signala kamiona. Vozači ga smatraju važnim za kulturu i bezbednost u vožnji

U saobraćaju postoje pravila koja pišu u zakonu, ali i ona druga, nepisana, koja vozači prenose jedni drugima godinama. Upravo ta nepisana pravila mnogi nazivaju "šoferskim bontonom", skupom sitnih gestova koji ne mogu da vam donesu kaznu ako ih ne poštujete, ali mogu mnogo da kažu o kulturi za volanom.

U vremenu kada su nervoza, gužve u saobraćaju i agresivna vožnja gotovo svakodnevica, mnogi vozači smatraju da upravo ti mali znakovi pažnje prave ogromnu razliku na putu.

Od kratkog "blicanja" i zahvaljivanja sa četiri migavca, do puštanja drugog vozila da se uključi u kolonu, sve su to situacije koje zakon ne propisuje, ali ih vozači dobro razumeju.

Šta zapravo spada u "šoferski bonton"

Na društvenim mrežama se poslednjih meseci povela velika rasprava upravo o tome šta zapravo spada u "šoferski bonton".

Pojedini vozači kažu da je sasvim normalno uključiti sva četiri žmigavca kao znak zahvalnosti kada vas neko propusti u traku, dok drugi dodaju da je kultura i pomeriti se motociklisti u koloni ili pustiti vozača koji dugo čeka da se parkira.



Šta znači kada kamiondžije žmiga na desno, a šta na levo

U istoj diskusiji mnogi su istakli da se pravi bonton najviše vidi u sitnicama — kada vozač uspori da bi neko mogao da se uključi, kada kamiondžija žmigavcem pokaže da je put slobodan za preticanje ili kada neko ne blokira traku namenjenu za skretanje samo zato što mu je tako lakše.

- Kada ti kamion ispred tebe da desni žmigavac, to znači da je sve čisto i da možeš da ga pretekneš. Kada ti kamion da levi žmigavac, to znači da ni slučajno ne smeš da pretičeš, jer ima nešto ispred tebe - navedeno je na Tiktok nalogu "tabitrade".

Jasna razlika između propisa i kulture u vožnji

Posebno zanimljivo je što većina vozača pravi jasnu razliku između propisa i kulture u vožnji. Propisi određuju šta morate, dok bonton pokazuje koliko ste spremni da olakšate saobraćaj drugima. Upravo zato mnogi smatraju da dobar vozač nije nužno onaj koji samo zna pravila, već onaj koji ume da proceni situaciju i pokaže obzirnost.

Takva kultura ponašanja posebno dolazi do izražaja u velikim gradovima, gde jedna mala odluka može ili rasteretiti ili potpuno blokirati saobraćaj. Pustiti jedno vozilo da se uključi često znači sprečiti stvaranje kolone, dok nervozno "zatvaranje" drugih vozača uglavnom samo dodatno podiže tenziju.

Bonton ne sme biti iznad bezbednosti

Ipak, vozači upozoravaju da bonton nikada ne sme da bude iznad bezbednosti.

"Blicanje" drugima, propuštanje preko pune linije ili nejasni gestovi mogu dovesti do opasnih situacija ako ih drugi učesnici različito protumače. Zato nepisana pravila imaju smisla samo dok ne ugrožavaju jasne saobraćajne propise.

Autor: D.Bošković