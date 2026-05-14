Meridian Holdings Inc. novo ime kompanije Golden Matrix

Nakon što je Meridianbet preuzeo Golden Matrix Group, kompanija pod novim imenom Meridian Holdings Inc. listirana je na američkoj berzi NASDAQ pod novim simbolom MRDN

• Meridianbet je preuzeo grupaciju Golden Matrix Group, a promena imena potvrđuje primarni status ovog brenda unutar holdinga

• Kompanija je sprovela stratešku konsolidaciju kapitala, čime jača vidljivost na globalnom tržištu kapitala



• Meridianbet je najprepoznatljiviji brend grupacije

Nakon što je grupacija Meridianbet preuzela američki Golden Matrix, ova holding kompanija od prvog kvartala 2026. godine posluje pod imenom Meridian Holdings Inc., a njenim akcijama na američkoj berzi NASDAQ od tada se trguje pod novim simbolom – MRDN. Promena imena odražava primarni status Meridianbeta kao vodeće operativne celine holdinga, koja posluje u sektoru sportskog klađenja i iGaminga na više od 15 tržišta sveta.

Promenom imena formalizovano je objedinjavanje šest divizija holdinga: Meridianbet, Expanse Studios, RKings, Classics for a Cause, GMAG i Mexplay.

Uporedo sa promenom imena, kompanija je sprovela i stratešku konsolidaciju kapitala u skladu sa standardima najvećih listiranih kompanija na tržištu kapitala u SAD. Ova optimizacija direktan je uvod u novi investicioni ciklus i dodatno ubrzanje međunarodne ekspanzije holdinga.

"Meridianbet je već decenijama sinonim za inovaciju i lidersku poziciju na tržištu zabave. Rebranding krovnog entiteta u Meridian Holdings je priznanje toj reputaciji," izjavio je Zoran Milošević, CEO kompanije. "Novi korporativni identitet i optimizacija kapitala donose nam trostruki benefit: još veću globalnu vidljivost i priznanje tržišne vrednosti, apsolutni fokus menadžmenta na strateški rast i, što je najvažnije, dalju primenu vodeće svetske tehnologije u korisničkom iskustvu za igrače."

Meridianbet grupacija osnovana je 2001. godine i posluje na 15 licenciranih tržišta u Evropi, Africi i Južnoj Americi, uključujući SAD i Brazil. Zapošljava 1200 ljudi širom sveta, uključujući preko 100 softverskih inženjera.

Osim što je prva kompanija iz ovog dela Evrope koja je od aprila 2024. uspešno listirana na američkoj berzi NASDAQ, već dve godine redovno predstavlja region na najvećim američkim investitorskim konferencijama – u društvu svetskih brendova kao što su Dell, IBM, New York Times, DraftKings, FanDuel i dr.

O kompaniji Meridian Holdings

Meridian Holdings Inc. je krovni entitet koji upravlja portfolijom od šest divizija u betting, gaming, subscription i loyalty segmentima. Ključni brend grupacije je Meridianbet, vodeći operater u Jugoistočnoj Evropi sa prisustvom u 15 jurisdikcija širom Evrope, Afrike i Južne Amerike. Kompanija je posvećena razvoju sopstvene tehnologije i skaliranju operacija na globalnom nivou. Za više informacija posetite meridian-holdings.com.

Autor: Pink.rs