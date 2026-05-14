Stiže 20.000 dinara za ove građane: Objavljeni svi detalji o prijavi, novac početkom juna

Novčana sredstva, kako se očekuje, biće isplaćivana u četiri rate tokom juna, jula, avgusta i septembra.

Isplata đačke pomoći u ukupnom iznosu od 20.000 dinara, koja se deli u četiri jednake mesečne rate od po 5.000 dinara, očekuje se da počne već sledećeg meseca, početkom juna.

Grad Beograd i ove godine, treći put zaredom, dodeljuje ovu pomoć svim redovnim učenicima osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada.

Cilj mere je da se porodicama olakšaju troškovi pred početak nove školske godine.

Roditelji prijavu za decu podnose u školama, kod učitelja i razrednih starešina. Nakon popunjavanja obrasca i vraćanja školi, dokumentacija se prosleđuje nadležnima kako bi isplata mogla da počne na vreme.

Pravo na ovu pomoć imaju sva deca koja pohađaju osnovne i srednje škole na teritoriji Beograda, bez obzira da li su škole privatne ili državne. Po detetu se isplaćuje ukupno 20.000 dinara.

Iako je pomoć prvenstveno namenjena za nabavku udžbenika, roditelji sami odlučuju na šta će sredstva biti potrošena - da li na knjige, odeću ili školski pribor.

Važan tehnički detalj je da roditelji treba da dostave broj računa koji neće biti zatvoren ili menjan u narednom periodu, jer svaka promena može da uspori isplatu, pišu Novosti.

Prema ranijim podacima, za ovu pomoć se prijavilo više od 190.000 roditelja, od oko 200.000 učenika u Beogradu, a očekuje se sličan odziv i ove godine. Cilj programa je da se porodicama finansijski olakša priprema za početak školske godine, koji često predstavlja i psihološki i materijalni izazov.

