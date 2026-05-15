Preventiva na prvom mestu: Održana najveća zdravstvena manifestacija u Srbiji

Institut za javno zdravlje organizovao je najveću zdravstvenu manifestaciju povodom obeležavanja Međunarodnog dana fizičke aktivnosti pod sloganom „Prihvatam izazov“.

Manifestacija je održana na platou Medicinske škole „Sestre Ninković“, a okupila je više od 90 organizacija iz oblasti zdravlja, sporta, socijalne zaštite i bezbednosti, kao i veliki broj građana svih generacija.Manifestaciju je otvorio državni sekretar u ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije Mirsad Đerlek.

Glavni partner Instituta za javno zdravlje Kragujevac koji je podržao menifestaciju u organizacionom smislu je ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milice Đuređević Stamenkovski.

Dejan Nestorović, koordinator manifestacije ispred Instituta za javno zdravlje i PR Doma zdravlja, za Pink.rs istakao je da je ovo najposećenija manifestacija do sada i da predstavlja snažnu promociju zdravstvene pismenosti, preventivne medicine i zdravih stilova života.

Povodom Međunarodnog dana fizičke aktivnosti, Srbija je i ove godine poslala snažnu poruku – zdravlje počinje kretanjem. Upravo tim povodom organizovan je najveći i najprepoznatljiviji Bazar zdravlja u zemlji, koji se već treću godinu zaredom održava po modelu Svetske zdravstvene organizacije.

Reč je o jedinstvenoj „pokretnoj“ zdravstvenoj manifestaciji koja okuplja zdravstvene, socijalne, bezbednosne i obrazovne ustanove, sportiste, kao i organizacije poput Crvenog krsta, sa jasnim ciljem unapređenja zdravstvene kulture građana i podizanja svesti o značaju prevencije.

- Na jednom mestu okupili smo sve koji predstavljaju stubove zdravog društva. Zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već sveukupno fizičko, mentalno i socijalno blagostanje - naglasio je Nestorović.

Bazar zdravlja pružio je građanima priliku da aktivno učestvuju u očuvanju sopstvenog zdravlja kroz direktan kontakt sa stručnjacima, praktične savete i veliki broj besplatnih preventivnih pregleda.

Posetioci su mogli da provere krvni pritisak, nivo šećera u krvi, nutritivni status, kao i da dobiju savete lekara i stručnjaka iz oblasti javnog zdravlja, pravilne ishrane, fizičke aktivnosti i prevencije hroničnih nezaraznih bolesti.

U manifestaciji je učestvovalo više od devedeset zdravstvenih stručnjaka iz oblasti preventivne i kurativne medicine, javnog zdravlja, nutricionizma i sporta, sa ciljem da građanima približe značaj ranog otkrivanja faktora rizika i očuvanja zdravlja kroz svakodnevne životne navike.

Organizovano je i dobrovoljno davanje krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine.

Poseban akcenat stavljen je na fizičku aktivnost i sport namenjen svim uzrastima, sa jasnim fokusom na mlade i formiranje zdravih navika od najranijeg uzrasta.

Veliku podršku manifestaciji pružili su Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Internistička bolnica iz Vrnjačke Banje, Institut za rehabilitaciju Selters, kao i Specijalna bolnica za rehabilitaciju Mataruška Banja „Agens“.

Cilj manifestacije nije samo trenutna edukacija građana, već dugoročno unapređenje zdravstvene pismenosti stanovništva, promocija preventivne medicine i podizanje svesti o značaju fizičke aktivnosti u očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja, ističe Dejan Nestorović.

Međunarodni dan fizičke aktivnosti obeležava se od 2002. godine u okviru globalne inicijative Svetske zdravstvene organizacije, koja fizičku aktivnost prepoznaje kao jedan od ključnih faktora zdravlja.

Savremeni način života, smanjeno kretanje, stres i fizička neaktivnost doveli su do porasta hroničnih nezaraznih bolesti poput kardiovaskularnih oboljenja, dijabetesa, moždanog udara, malignih i respiratornih bolesti.

Stručnjaci ističu da fizička aktivnost ima ključnu ulogu u prevenciji bolesti, očuvanju mentalnog zdravlja, jačanju imuniteta i unapređenju kvaliteta života.

Kod dece i mladih doprinosi pravilnom rastu i razvoju, boljoj koncentraciji i socijalnoj uključenosti, dok kod odraslih smanjuje rizik od prerane smrti, depresije i kognitivnog propadanja.

Upravo zato Međunarodni dan fizičke aktivnosti i Bazar zdravlja imaju poseban značaj – da podsete građane da zdravlje nije privilegija, već odgovornost i da prvi korak ka zdravijem životu počinje pokretom, zaključio je Dejan Nestorović za Pink.rs.