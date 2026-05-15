STAMBENO REŠENJE ZA VIŠE OD 500 INTERNO RASELJENIH PORODICA - Stanisavljević: Očuvanje identiteta i zajedništva ostaje trajna obaveza svih nas (FOTO)

Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević je danas u Kragujevcu otvorila kulturno-umetničku manifestaciju „Kolašin u Kragujevcu 2026“ , koja je ove godine po dvanaesti put okupila više od 250 interno raseljenih lica, njihovih prijatelja i poštovalaca zavičajne kulture i tradicije.

Manifestaciju je organizovalo Zavičajno udruženje „Ibarski Kolašin“, u sklopu Majskih svečanosti grada Kragujevca, u okviru kulturno-umetničke manifestacije „Kolašin u Kragujevcu 2026“.

Obraćajući se prisutnima, komesarka Stanisavljević istakla je značaj očuvanja kulturnog identiteta, običaja i zajedništva, naglasivši da ovakvi događaji predstavljaju snažan most između zavičaja i mesta u kojima danas živimo i radimo.

Ona je podsetila na značaj kontinuirane brige i podrške interno raseljenim licima, ističući da je od 2022. godine više od 500 porodica interno raseljenih lica dobilo stambenu podršku kroz programe Komesarijata, što predstavlja važan segment unapređenja njihovih životnih uslova.

„Očuvanje identiteta, zajedništva i međusobne podrške ostaje trajna obaveza svih nas koji radimo u interesu interno raseljenih lica i njihovog dostojanstvenog života“, poručila je Stanisavljević.

Manifestacija „Kolašin u Kragujevcu“ još jednom je potvrdila snagu zajedništva i značaj negovanja kulturnog nasleđa.

Komesarijat za izbeglice i migracije nastavlja kontinuiranu brigu o interno raseljenim licima i pruža podršku udruženjima i inicijativama koje doprinose očuvanju identiteta, jačanju zajedništva i unapređenju kvaliteta života građana.

Autor: A.A.