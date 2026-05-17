ŠTA SE DEŠAVA SA VREMENOM?! U Srbiji osvanuo jesenji dan: Evo gde se očekuje SNEG!

U noći subote na nedelju očekuje se obilna kiša na zapadu i severu Srbije, od 20 do 40 lit/m2. U nedelju znatno hladnije od proseka sa kišom, koja prestaje kasnije popodne na zapadu i severozapadu Srbije uz postepeno razvedravanje.

Na Kopaoniku je moguća susnežica i sneg iznad 1600 mnv. Kišni oblaci odlaze uveče dalje na istok i padavine prestaju uveče u većini krajeva uz postepeno razvedravanje od zapada ka istoku. Vetar ujutru umeren do pojačan severozapadni na severu Srbije i u Timočkoj Krajini, a popodne vetar u slabljenju.

Pritisak ujutru ispod normale i u porastu, da bi popodne bio oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 12°C, a maksimalna temperatura od 12°C u Dimitrovgradu do 16°C u Somboru i Negotinu. Uveče suvo, a samo na istoku Srbije je moguća kiša. Temperatura u 22h od 10°C do 14°C.

Beograd: U nedelju znatno hladnije od proseka sa kišom koja prestaje kasnije popodne. Vetar ujutru umeren severozapadni, popodne u slabljenju. Pritisak ujutru ispod normale, a popodne oko normale. Minimalna temperatura 11°C, maksimalna 14°C. Uveče suvo. Temperatura 12°C u 22h.

Autor: D.Bošković