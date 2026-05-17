AKTUELNO

Društvo

Danas je Sveta mučenica Pelagija Tarsijska: Nikako ne palite sveće, inače ćete ostati bez roda i ljubavi!

Izvor: 24/sedam, Foto: Pixabay.com ||

Kako bi izbegla prosidbu, Pelagija je spas potražila kod episkopa Klinona, koji ju je uputio u veru i krstio

Srpska pravoslavna crkva i pravoslavni vernici danas slave veliku Svetu mučenicu Pelagiju Tarsijsku.

Iako je od roditelja neznabožaca, još od malih nogu je u srcu osetila ljubav prema hrišćanstvu. U to vreme je car Dioklecijan najstrože progonio hrišćane, ali igrom slučaja, njegov sin se zaljubi u Pelagiju.

Kako bi izbegla prosidbu, Pelagija je spas potražila kod episkopa Klinona, koji ju je uputio u veru i krstio. Zbacila je svoje skupe odore, odrekla se bogatstva.

Dioklecijan se zaljubi u prelepo devojče, ali pošto je Pelagija ostala nepokolebljiva u nameri da se ne udaje, on je osudi na strašne muke - da se sažeženje u metalnom volu, usijanom od ognja. Kada su je mučitelji obnažili, sveta Pelagija se prekrsti krstom i s molitvom na usnama, sama uđe u usijanog vola, gde se u tren oka sva rastopi kao vosak.

Podstaknuti ovom pričom, u narodu su se stvorili običaji koje treba praktikovati na današnji dan.

Danas se ne pale sveće, niti veći plamenovi. U protivnom, verovanje kaže da ćete na sebe navući zlu Pelagijinu sudbinu i ostati bez roda i poroda, ali i ljubavi. Žene koje ne mogu da dobiju bebu, danas bi trebalo da vežu stručak ruzmarina i stave ga ispod jastuka, tako će prizvati dobre duhove da im pomognu.

Autor: D.Bošković

#Molitva

#Pelagija Tarsijska

POVEZANE VESTI

Extra

Sutra nikako NE PALITE SVEĆE: Veruje se da možete navući ZLU SUDBINU, evo i zašto

Društvo

Sutra nikako ne palite SVEĆE: Veruje se da možete navući ZLU SUDBINU ove svete mučenice

Društvo

Danas slavimo Svetog Simeona Persijskog: Sveštenomučenika koji je do krvi postradao za reč istine i veru u Hrista

Društvo

DETALJAN PORESKI KALENDAR: U oktobru morate ispoštovati ove rokove, inače stiže paprena kamata

Domaći

VRELO DA VRELIJE NE MOŽE BITI: Kaja Ostojić se skinula, pogledajte samo ove obline (FOTO)

Extra

Ako večeras izgovorite ovu molitvu, veruje se da ćete oterati zlo: Evo i šta sutra nikako ne treba da radite