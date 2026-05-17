AKTUELNO

Društvo

Sneg usred maja zatrpao srpsku planinu: Neverovatan zimski scenario usred proleća

Izvor: 017_dn, Foto: Tanjug/JOVAN NIKOLIĆ ||

Usred maja zabeleo se vrh Besne Kobile! Dok se niži predeli juga Srbije bore sa prolećnim pljuskovima, na vrhu Besne Kobile danas je zabeležen pravi zimski scenario.

U drugoj polovini maja, kada su uveliko aktivne prolećne temperature, ovu planinu je zahvatila snežna mećava, navodi se na Instagram stranici 017_dn.

Na snimku koji je zabeležen vidi se formiranje snežnog pokrivača, što svedoči o drastičnom padu temperature na 1.922 metra nadmorske visine.

Meteorolozi ističu da je sneg u drugoj polovini maja na našim visokim planinama neuobičajen, ali ne i nemoguć. Iako se zbog toplog tla ovaj sneg uglavnom brzo otopi, prizori sa Besne Kobile podsećaju nas na to koliko planinska klima može biti nepredvidiva.

Na snimku koji je zabeležen vidi se formiranje snežnog pokrivača, što svedoči o drastičnom padu temperature na 1.922 metra nadmorske visine.

Meteorolozi ističu da je sneg u drugoj polovini maja na našim visokim planinama neuobičajen, ali ne i nemoguć. Iako se zbog toplog tla ovaj sneg uglavnom brzo otopi, prizori sa Besne Kobile podsećaju nas na to koliko planinska klima može biti nepredvidiva.

Autor: S.M.

#Sneg

#Vreme

#Zima

#besna kobila

#promena

POVEZANE VESTI

Društvo

Srbija se ponovo zabelela! MINUS I SNEG USRED MAJA! Neverovatni prizori sa srpske planine, ljudi gledaju u neverici

Društvo

VEJE SNEG USRED MAJA! Zabeleo se ovaj deo Srbije: Neverovatni prizori, temperatura pala na 0 stepeni!

Društvo

U ovom delu Srbije UVELIKO PADA SNEG! Kao da nije proleće, a evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Društvo

PAŠĆE SNEG USRED PROLEĆA! NEVEROVATAN OBRT VREMENA U SRBIJI Temperatura ide skoro do 20 stepeni, a onda šok

Zadruga

ISTO SI RADIO I SOFIJI! Mina i Terza svađom tresu Belu kuću, ona mu nabila rogove sa Viktorom zbog NJE! (VIDEO)

Društvo

ZIMA SE VRAĆA U SRBIJU! Meteorolozi otkrivaju kada će pasti sneg u Beogradu