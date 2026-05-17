Sneg usred maja zatrpao srpsku planinu: Neverovatan zimski scenario usred proleća

Usred maja zabeleo se vrh Besne Kobile! Dok se niži predeli juga Srbije bore sa prolećnim pljuskovima, na vrhu Besne Kobile danas je zabeležen pravi zimski scenario.

U drugoj polovini maja, kada su uveliko aktivne prolećne temperature, ovu planinu je zahvatila snežna mećava, navodi se na Instagram stranici 017_dn.

Na snimku koji je zabeležen vidi se formiranje snežnog pokrivača, što svedoči o drastičnom padu temperature na 1.922 metra nadmorske visine.

Meteorolozi ističu da je sneg u drugoj polovini maja na našim visokim planinama neuobičajen, ali ne i nemoguć. Iako se zbog toplog tla ovaj sneg uglavnom brzo otopi, prizori sa Besne Kobile podsećaju nas na to koliko planinska klima može biti nepredvidiva.

Autor: S.M.