RED KIŠE, RED SUNCA! Evo kakvo nas vreme očekuje naredne nedelje: U sredu stiže novi talas NEPOGODA

Do kraja nedelje širom Srbije očekuje nas smena sunca i oblaka, uz popodnevne pljuskove, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Prema trenutnoj vremenskoj prognozi, do kraja maja nema nagoveštaja značajnije stabilizacije vremena i konkretnijeg otopljenja.

Red kiše, red sunca

Prema prognozi RHMZ, pred nama je jedan nestabilan period, karakaterističan za maj, koji spada u najkišovitije mesece.

- U ponedelјak 18. maja, ujutru iznad većeg dela pretežno vedro, samo na istoku i jugu mestimično niska oblačnost. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 19 do 22 stepena. U utorak malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, malo toplije i u većini mesta suvo. Samo na jugu Srbije ponegde kiša ili plјuskovi - najavljuju u RHMZ.

Vremenske nepogode

Od srede, prema prognozi, stiže novi talas nepogoda.

- Od srede, 20. maja, promenlјivo uz prolazno kratkotrajnu kišu. Plјuskovi i grmlјavina uz pojačan severni vetar očekuju se u petak i subotu u oblasti od istočne, preko centralne do južne Srbije. Dnevne temperature od 20 do 26 stepeni koliko će biti na istoku zemlje - dodaju u prognozi.

Autor: Iva Besarabić