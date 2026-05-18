NE OPUŠTAJTE SE PRERANO: Stiže nam novi talas superćelijskih oluja! Meteorolog Ristić otkrio detalje

Nestabilno vreme sa smenama kiše i sunca traje do kraja maja, a povremeno se očekuju veće količine padavina

U Srbiji će ujutru iznad većeg dela zemlje biti pretežno vedro vreme, samo na istoku i jugu moguća je mestimično niska oblačnost, navodi se u najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Prema rečima meteorologa Ivana Ristića od danas nas očekuje mnogo lepše vreme, ali i da do kraja maja postoje šanse za superćelijske lokalne oluje.

Normalna temperatura za ovaj period iznosi između 20 i 25 stepeni Celzijusa, dok sada imamo prosek između 10 i 12 stepeni, dakle duplo manje u odnosu na normalu, istakao je meteorolog Ivan Ristić, gostujući na Pink TV.

Od danas lepše vreme, temperature rastu

Juče je padao i sneg na Kopaoniku dok su temperature bile oko nule. Međutim već tokom noći oblaci su napustili Srbiju, te nas od danas, 18. maja očekuje mnogo lepše vreme, dodaje Ristić.

"Temperatura će biti u porastu, tako da u svim gradovima skoro ćemo imati 20 plus temperature, dakle onako jedna normalna temperatura, normalan majski dan, s tim što će biti povremeno malo i oblačnosti, dakle smena sunca i oblaka", ističe meteorolog.

Trend porasta temperature do kraja nedelje

Prema njegovim rečima, trend porasta temperature će se nastaviti i tokom sledeće nedelje, tako da ćemo imati temperature oko 25 stepeni Celzijusa.

"Dakle, uživaćemo u zaista lepom prolećnom vremenu, ali od četvrtka, znači možda čak i u sredu, četvrtak, očekujemo ponovo destabilizaciju atmosfere. Ima uslova za pljuskove popodnevne, dakle najverovatnije ćemo morati da nosimo kišobran", objašnjava Ristić.

Nestabilno vreme, smene kiše i sunca nastaviće se do kraja maja, a kako dodaje meteorolog, moguća je veća količina padavina u pojedinim danima.

Da li nam prete bujične poplave?

Kada je reč o većim količinama padavina i da li mogu da dovedu do opasnosti od izlivanja reka u narednom periodu, Ristić napominje da to za sada nije slučaj.

"Ali ako padne, na primer, 100 mm kiše ili 100 l po metru kvadratnom, može lako doći do tih bujičnih poplava, do urbanih poplava. Dakle, potrebno je očistiti odvode po gradovima, znači vode ili korita reka, da bi mogla ta voda nekako da ode, pošto bujična poplava traje dok pada kiša", objašnjava.

Opasnosti od superćelijskih oluja?

Kako ističe Ristić, sada svaki pljusak može da bude opasniji, dakle da ima veće šanse da dođe i do nastanka superćelije koja donosi grad i jak olujni vetar.

"Za sada je grad bio u nekoliko navrata zadnjih oko 1 do 2 cm. To još uvek nije toliko opasno, deluje više kao sneg, ali svakako kako budemo išli bliže junu i u junu postoje uslovi da grad bude i do 5 cm", objašnjava.

Zaključuje da do kraja maja postoje šanse za superćelijske lokalne oluje, ali svakako ne one kao što smo imali 2023. godine.

Vreme narednih dana u Srbiji

Kako prognozira RHMZ, u utorak (19.05.) malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, malo toplije i u većini mesta suvo, samo na jugu Srbije ponegde kiša ili plјuskovi.

Od srede (20.05.) promenlјivo uz prolazno kratkotrajnu kišu, a plјuskovi i grmlјavina uz pojačan severni vetar očekuju se u petak i subotu (22 - 23.05.) u oblasti od istočne, preko centralne do južne Srbije. Dnevne temperature od 20 do 24, na istoku do 26 stepeni Celzijusa.

Autor: D.Bošković