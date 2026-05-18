'PSIHO SEKTE' VREBAJU SRBIJOM! Sektolog za Pink objasnio na koji način VRBUJU ŽRTVE: Nekada je dovoljan samo jedan 'KLIK' na društvenim mrežama

Sektolog Dimitrije Pastulović je govoreći o sve popularnijim ''pisho sektama'' u jutarnjem programu na Pink TV objasnio kako one deluju, i koliko su opasne po naivne ljude koji u trenucima nemoći posežu sa najopasnijim metodama.

Sekte su u Srbiji, baš kao i u svetu, od pamtiveka jedne od najorganizovanijih i najopasnijih organizacija, a da bi privukle nove članove, ne prezaju ni od čega, čak ni od pokušaja da angažuju najveće stručnjake kako bi ulovili sledbenike.

- Imamo izražene psiho sekte. Bukvalno bih to nazvao porobljavanjem uma, i to delo, nažalost, nema u krivičnom zakoniku. Kompletna ličnost, um, imovina, sve od žrtve se svodi na interes sekte. Manipulativan pojedinac... - rekao je Pastulović.

- Najveći procenat porobljavanja umova ljudi je preko društvenih mreža. Nema potrebe da se susretnu sa manipulatorima. Dovoljan je klik prstom, i mi smo u vezi sa njima. Mnogo je metoda, sistema, koristi se slabost žrtve, i mi danas očekujemo da kada vidimo da je sekta... Pa to su ljudi sa maskama, svećama... To danas ne izgleda tako. Postoji mnogo još vrsta sekti. I danas deluju manipulativni pojedinci, pod maskom pisaca, lajfkoučevi, šire pogubno delovanje... Izbrisala se razlika između realne medicine i kvazi medicine, religije, kvazi religije... Imamo ljude koji kažu d arade pri crkvi, a ovamo uzimaju silne pare ljudima. Imamo ljude koji nas uče mudrostima, pišu knjige... Svi oni izgovaraju gomilu gluposti, ali je to terminologija nepoznata, i zato ljudima deluje pametno. Kao carevo novo odelo - rekao je potom Pastulović.

Mi imamo pseudo hrišćanske sekte, gde ljude misle da su hrišćani, a ustvari su sekta, naveo je Pastulović.

- Oni su otvorenod estruktivni. Pa imamo sinkrenističke sekte, pa imamo pisce na mrežama, gde šire opasan uticaj, i žrtve su im ljudi sa problemom, koji su labilni i žale se na pogrešnim adresama - dodao je Pastulović potom.

Oni ne nude ništa, osim boljeg života, a ti ljudi na kraju završavaju u mentalnim bolnicama, objasnio je sagovornik voditeljke.

- Ljudi na kraju shvate da su verovali prevarantu, davali novac, telo... Posle se boje da pričaju o tome, sramota ih je, zatvaraju se u sebe. Prvi stepen ulaska u takvu filozofiju jeste otuđivanje sebe od porodice, prijatelja... Nameće vam se, i postajete rob tog manipulatora - pojašnjava Pastulović.

Kada je reč o muzici, sektolog kaže da direktno, slušajući muziku ne možemo ući u sektu. Međutim, kako dodaje, izlazak iz sekte je najteži.

- Koliko vremena se provede unutra, mnogo više je potrebno da s eizađe iz toga svega. Kao i kod narkomana, najteža je bitka sam sa sobom - naveo je on za kraj razgovora.

Autor: D.Bošković