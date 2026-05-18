POGLEDAJTE OVO PRE NEGO ŠTO KRENETE U GRČKU! Sekunda nepažnje i uzeće vam SVE, čak i kofere iz gepeka

Krađe iz automobila i provale danas su globalni problem sa kojim se susreću ljudi širom sveta, pa ni Grčka u tome nije izuzetak. Ipak, prema najnovijim informacijama grčke policije, broj ovakvih slučajeva u turističkim mestima i u Solunu poslednjih godina beleži pad u odnosu na raniji period.

Ovaj pozitivan trend primetan je i kroz znatno manji broj prijava koje platforma Grčka Info dobija od samih turista. Veruje se da je ključni razlog za to veći oprez i bolja informisanost naših građana. Upravo zato, na početku svake letnje sezone, redovno se upućuju upozorenja i podsećanja na najvažnije savete za bezbednije putovanje i boravak na moru. Cilj ovih preporuka nije širenje straha, već podsećanje na nekoliko ključnih koraka koji mogu pomoći da letovanje prođe mirno, bez neprijatnosti, kako bismo svi zajedno putovali bezbednije, spremnije i opuštenije.

Iskustva turista i policijski podaci pokazuju da se lopovi uglavnom ne zadržavaju dugo na mestu krađe, a samo obijanje automobila često traje svega nekoliko sekundi. Kriminalci koriste različite metode, počevši od razbijanja manjeg bočnog stakla i obijanja brava, pa sve do nenasilnog otključavanja vozila i direktne krađe stvari iz gepeka dok su turisti u marketu ili na plaži. Posebno su na meti automobili stranih registarskih tablica koji su puni kofera i ličnih stvari, i to najčešće prvog dana po dolasku u Grčku ili poslednjeg dana pred sam povratak kući.

Lopovi veoma dobro znaju navike vozača i mesta na kojima turisti najčešće staju odmah nakon prelaska granice. Najkritičnije tačke su veliki supermarketi poput Lidla, robne kuće Jumbo i IKEA, kao i drugi veliki tržni centri, otvoreni parkinzi u centru Soluna i parkirališta nadomak popularnih plaža.



Najvažnije pravilo koje svi putnici moraju da usvoje glasi: nikada ne ostavljajte vredne stvari u automobilu, čak ni kada izlazite "na samo pet minuta". Na vidnom mestu u vozilu ne smeju se ostavljati novac, novčanici, telefoni, tableti, laptopovi, foto-aparati, dronovi, ali ni lična dokumenta, pasoši, torbe, ključevi, pa čak ni sitnice poput parfema i naočara. Mnogi turisti žive u zabludi da lopov neće razbiti staklo zbog sitnice, međutim, dovoljne su obične naočare ili prazna ženska tašna da privuku pažnju i navedu nekoga na pomisao da se u vozilu krije nešto vredno. Čak i u scenariju gde ništa nije ukradeno, šteta zbog razbijenog prozora ili uništene brave može biti ogromna i može potpuno pokvariti letovanje.

Poseban oprez savetuje se tokom vikenda. Na osnovu višegodišnjih prijava turista, primetno je da su obijanja automobila učestalija neradnim danima, naročito na popularnim plažama, u beach barovima, na velikim parkinzima i u danima kada se odvija smena turista. Veća gužva automatski znači i veći broj potencijalnih meta.

Iako navođenje specifičnih lokacija ne znači da će se svakom vozaču dogoditi neprijatnost, na ovim mestima svakako treba biti dodatno oprezan. Prema prijavama naših turista iz prethodnih godina, krađe su se dešavale na parkingu marketa Lidl u Nikitiju, na parkinzima objekata IKEA, Jumbo i One Salonica u Solunu, kao i u samom centru ovog grada - kod Bele Kule, u okolini trga Aristotelis i na parkingu Zejtinlika. Incidenti su zabeleženi i na parkingu akva-parka Waterland, na parkingu kod kampa Platanitsi, kao i na popularnim plažama kao što su Orange Beach, Tigania, Paradise Kavourotripes, Golden Beach Paliouri i Ark Beach Sarti na Halkidikiju, te na plažama Paradise i Aliki na Tasosu, kao i u beach baru Sahara u Nea Irakliji.

Jedna od najčešćih grešaka koju turisti prave jeste odlazak direktno sa graničnog prelaza u velike markete i tržne centre uz autoput. Lopovi ciljano vrebaju ove lokacije jer znaju da su vozila tada prepuna kofera, vredne tehnike, novca i pasoša. Ukoliko je kupovina odmah po dolasku neophodna, preporučuje se da jedna osoba obavezno ostane pored automobila, da se koferi ne ostavljaju na sedištima i da se sva tehnika i dokumenta ponesu sa sobom.



Poslednjih godina više porodica iz Srbije prijavilo je obijanje automobila na parkingu u blizini Srpskog vojničkog groblja Zejtinlik u Solunu. Iako se na ovom mestu povremeno postavlja upozorenje da posetioci ne ostavljaju vredne stvari u vozilima, turisti javljaju da se te table neretko uklanjaju. Prema ranijim savetima dugogodišnjeg čuvara groblja, deda Krstimira Tzopasa, vozači bi trebalo da izbegavaju parking odmah pored groblja. Mnogo je bezbednije parkirati vozilo kod obližnjeg marketa "My Market" ili, ukoliko je automobil pun stvari, koristiti neku od zatvorenih garaža sa čuvarom. O ovome posebno treba voditi računa ukoliko Zejtinlik posećujete u povratku sa letovanja.

Pored klasičnog obijanja, poslednjih godina sve je učestaliji takozvani "nenasilni ulazak" u automobile. Scenario je uvek sličan: vozač parkira automobil, pritisne dugme za daljinsko zaključavanje i udalji se, a po povratku zatiče prazan auto bez ikakvih vidljivih tragova provale. Iskustva turista i pisanje medija ukazuju na to da lopovi koriste specijalne elektronske uređaje koji ometaju signal daljinskog ključa. Na taj način automobil zapravo ostaje otključan, iako vozač veruje da ga je obezbedio. Zbog toga je od presudnog značaja da nakon zaključavanja uvek rukom proverite kvaku i uverite se da su vrata zaključana, da ne ostavljate vrednosti čak ni u gepeku, i da dobro osmotrite okolinu ukoliko primetite sumnjive osobe na parkingu.

U Nikitiju su tako zabeleženi slučajevi gde su porodicama iz Srbije iz gepeka nestajali koferi i tehnika vredna više hiljada evra, dok su u Solunu i na Halkidikiju turistima odnošeni odeća, obuća i dokumenta, čak i kada navigacija i novac nisu bili vidljivi. U poslednje vreme, kamperi su takođe postali učestala meta ovih organizovanih grupa.

Ukoliko zateknete obijen automobil, najvažnije je da ništa ne dirate u vozilu i da odmah pozovete grčku policiju na broj 100 ili se uputite u najbližu policijsku stanicu. Dobijanje zvaničnog policijskog zapisnika je ključno, naročito ako su ukradeni pasoši i bankovne kartice, ili ako planirate da štetu naplatite preko osiguranja. U slučaju nestanka kartica, odmah kontaktirajte svoju banku radi njihove blokade, a ukoliko ostanete bez pasoša, sa potvrdom iz policije morate se hitno javiti konzulatu ili ambasadi Srbije u Grčkoj.



Kako biste maksimalno smanjili rizik, pridržavajte se preventivnih mera: koristite čuvane parkinge i garaže, ugradite alarm, ne ostavljajte prtljag na vidnom mestu i primenite jednostavan trik - nakon što zatvorite vrata i zaključate auto, obavezno povucite kvaku pre nego što se udaljite.

Veliki broj turista nikada neće doživeti nikakvu neprijatnost tokom letovanja u Grčkoj, koja s pravom ostaje jedna od omiljenih destinacija naših građana. Ipak, nekoliko minuta dodatnog opreza može vam sačuvati i novac i živce, jer je u današnje vreme oprez postao neizostavan deo svakog putovanja.

Autor: D.Bošković