Srbi naslednicima daju imena Tarzan i Pepeljuga, ali evo gde DRŽAVA PODVLAČI CRTU: Ako detetu date ovo ime, matičar će vas odmah prijaviti - ovo je zabranjeno!

Iako nikada ne biste pomislili, pojedina imena su zakonom zabranjena!

Tako da, ako previše pustite mašti na volju, vaša predlog za ime detetu može da završi kod nadležnog organa, koji ceo slučaj mora podrobno da preispita. Da ne upadnete u nepotrebne komplikacije, bilo da živite u Srbiji, ili u nekoj stranoj zemlji, u nastavku saznajte na koje važne stavke porodičnog zakona morate da obratite pažnju.

Poslednjih godina roditelji sve češće žele da njihovo dete nosi posebno, neobično i potpuno originalno ime. Trendovi se menjaju iz generacije u generaciju, pa su danas veoma popularna stara imena, kratka i jednosložna, strana, ali i imena arapskog porekla.

Međutim, želja za originalnošću ponekad ode toliko daleko da mnoga deca kasnije jedva čekaju da promene ime koje su dobila po rođenju.

Liste zabranjenih imena

Upravo zbog toga u mnogim državama postoje liste zabranjenih imena. Razlog je svuda isti - zaštita deteta od ruganja, ponižavanja i podsmeha tokom života. Takve liste ne nastaju slučajno, već uglavnom nakon pokušaja roditelja da detetu daju ime koje je toliko neobično da prelazi granicu dobrog ukusa.

Šta zakon kaže u Srbiji?

Kada je reč o Srbiji, Porodični zakon jasno reguliše ovu oblast. Prema članu 344, roditelji imaju pravo da svom detetu izaberu ime, ali ono ne sme biti pogrdno, ne sme vređati moral niti biti u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

Ako roditelji insistiraju na imenu koje nije u skladu sa pravilima, matičar je dužan da predmet prosledi nadležnom organu starateljstva koji donosi konačnu odluku.

Autor: D.Bošković